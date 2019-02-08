Стало известно, кто представит Россию на "Евровидении" в этом году

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. В прошлом году на конкурсе победила израильская певица Нетта Барзилай.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя официального вещателя конкурса - ВГТРК.

Это подтвердил и сам исполнитель на своей официальной странице в Instagram.

"Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае", - написал он.

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Лазарев также поделился своими ожиданиями от конкурса. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что намерен удивить публику и предстать перед зрителями в совершенно новом свете.

"Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения"!» — отметил он.

Певец попросил зрителей поддержать его и пожелать ему удачи.

Право принимать у себя конкурс Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года, который проходил в Португалии. Певица Юлия Самойлова представляла Россию с песней I Won't Break и дошла до полуфинала конкурса. Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на "Евровидении" на Украине, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Россия выигрывала «Евровидение» только один раз — в 2008-м, тогда страну представлял Дима Билан.