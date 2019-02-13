Фильм Куросавы, снятый в Узбекистане, покажут на "Берлинале-2019"

В основе сюжета фильма под названием "На край света" лежит история ведущей реалити-шоу о путешествиях, которая приехала на съемки в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Фильм японского режиссера Киоси Куросавы, снятый в Узбекистане, покажут на "Берлинале-2019", сообщает Даракчи.

В основе сюжета фильма под названием "На край света" лежит история ведущей реалити-шоу о путешествиях, которая приехала на съемки в Узбекистан.

Новый проект режиссера приурочен к 25-летию отношений Японии и Узбекистана, а также к 70-й годовщине Большого театра имени Алишера Навои.

Напомним, на "Берлинале-2019" Узбекистан впервые представил свой кинопавильон. Его задача - показать кинематографистам мира потенциал Узбекистана в области инфраструктуры, архитектуры, исторических памятников, пейзажей и ландшафтов, вызвать их интерес к съемкам в стране и привлечь киноинвесторов.

Берлинский международный кинофестиваль является одним из самых важных событий в мире кино, и каждый год его посещают десятки тысяч людей со всего мира.