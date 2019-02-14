В Ташкенте в эти выходные пройдет квест по городу с актерами

Участников ждут гонка за головоломками по локациям столицы, призы, подарки и многое другое. А самый счастливый получит в подарок двухдневный отдых в горах.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В это воскресенье, 17 февраля, в Ташкенте пройдет квест по городу с участием известных актеров, сообщает Афиша.уз.

В игре могут принять участие 25 команд по 4 человека.

Согласно информации, участников ждут гонка за головоломками по локациям столицы, призы, подарки и многое другое.

А самый счастливый получит в подарок двухдневный отдых в горах.

С собой на квест необходимо будет взять смартфон, автомобиль и не забыть о возможности выхода в Интернет.

Стоимость игры - 400 000 сумов.