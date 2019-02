ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Ташкенте 7 марта выступит азербайджанский певец Emin, сообщает Афиша.уз.

Концерт пройдет во дворце "Дружба народов", где зрителей будет ждать исполнение таких хитов, как "Я не могу сказать", Let me go, "Проститься", "Если ты рядом" и "Смотришь в небо".

Стоимость билета: от 70 000 до 1 100 000 сумов.