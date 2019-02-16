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Известный ювелир Ильгиз Фазулзянов посвятил новую коллекцию Самарканду

Известный ювелир посвятил новую коллекцию Самарканду

© Instagram
Культура
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По словам мастера, его основной источник вдохновения - природа.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Ювелир Ильгиз Фазулзянов создал уникальную коллекцию, посвященную Самарканду, сообщает MyDay.uz.

"Многое впечатлило меня в Самарканде. Сложно сказать, будет ли еще "восточная" коллекция, но традиционные узоры вышивки и ткачества – сюзане и икат, думаю я буду еще использовать. Возможно, я еще вернусь и совершу путешествие по всей стране. За новыми впечатлениями", - рассказал в интервью ювелир.

Известный ювелир посвятил новую коллекцию Самарканду
© MyDay.uz
Известный ювелир посвятил новую коллекцию Самарканду

По словам Фазулзянова, его основной источник вдохновения - природа.

"Создание персональных украшений – сложная психологическая работа. Мне нужно много узнать о человеке, прежде чем сделать для него украшение. В первую очередь, его привычки, предпочтения, увидеть как он разговаривает, жестикулирует, двигается, все это определяет и сам тип изделия – подвеска, брошь, серьги, кольцо, и его размеры", - рассказывает мастер.

Известный ювелир посвятил новую коллекцию Самарканду
© MyDay.uz
Известный ювелир посвятил новую коллекцию Самарканду

Кстати, бренд ювелира Ilgiz F включен в Best of the best журнала Robb Report. Его шоу-румы представлены в Москве, Париже, Женеве и Нью-Йорке.

Известный ювелир посвятил новую коллекцию Самарканду
© MyDay.uz.
Известный ювелир посвятил новую коллекцию Самарканду



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