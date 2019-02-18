Узбекистанец Хамид Исмаилов вышел в финал литературной премии ЕБРР

Узбекский писатель может стать обладателем награды в 20 тысяч евро.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Роман "Танец дьявола" узбекистанца Хамида Исмаилова вошел в шорт-лист литературной премии Европейского банка реконструкции и развития.

Также за звание победителя будут бороться еще два автора: Нора Икстен из Латвии с романом "Советское молоко" ("Молоко матери") и польская писательница Ольга Токарчук с повестью "Веди свой плуг".

Результаты конкурса станут известны 7 марта. Победитель (автор и переводчик) получит награду в размере 20 тысяч евро.

Лауреатом литературной премии ЕБРР в 2018 году стал турецкий писатель Бурхан Сенмез с романом "Стамбул, Стамбул".

Роман "Танец дьявола" посвящен периоду, когда в 1937 году знаменитый узбекский писатель Абдулла Кадыри собирался написать роман о девушке, которая стала женой трех ханов. Однако его арестовали и заключили в тюрьму, а рукописи изъяли и сожгли. В тюрьме Кадыри стал буквально одержим своим ненаписанным романом. Именно об этом времени рассказывает "Танец дьявола".