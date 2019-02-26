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Халима Ибрагимова

Группу "Браво" и Халиму Ибрагимову лишили лицензии

© Instagram / xalimaxonim
Культура
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Несколько дней назад в социальной сети было опубликовано видео, где актриса нецензурно выражалась.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Сегодня в "Узбекконцерте" прошло совещание, во время которого стало известно о лишении лицензии камеди-группы "Браво", а также Халимы Ибрагимовой, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе "Узбекконцерта".

Несколько дней назад в социальной сети было опубликовано видео, где актриса нецензурно выражалась.

По словам представителя "Узбекконцерта", Халима Ибрагимова и группа "Браво" нарушили требования государственной лицензии и вышли за рамки сценария.

Также на совещании юмористам группы "Гап йук-Трио" Сардору Ташмухамедову, Лалиддину Холматову и Санжару Исабаеви было вынесено предупреждение за распространение видеоклипов, негативно сказывающихся на духовно-нравственном воспитании молодежи.

Теги:
юмор, Лицензия, Узбекистан, Узбекистан



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