Группу "Браво" и Халиму Ибрагимову лишили лицензии

Несколько дней назад в социальной сети было опубликовано видео, где актриса нецензурно выражалась.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Сегодня в "Узбекконцерте" прошло совещание, во время которого стало известно о лишении лицензии камеди-группы "Браво", а также Халимы Ибрагимовой, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе "Узбекконцерта".

Несколько дней назад в социальной сети было опубликовано видео, где актриса нецензурно выражалась.

По словам представителя "Узбекконцерта", Халима Ибрагимова и группа "Браво" нарушили требования государственной лицензии и вышли за рамки сценария.

Также на совещании юмористам группы "Гап йук-Трио" Сардору Ташмухамедову, Лалиддину Холматову и Санжару Исабаеви было вынесено предупреждение за распространение видеоклипов, негативно сказывающихся на духовно-нравственном воспитании молодежи.