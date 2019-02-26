19:44 26 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Чтение книги

В Узбекистане выпустят сто томов русской классики в переводе

CC0 / pixabay
Культура
Получить короткую ссылку
14 0 0

Собрание лучших произведений русской классической литературы на узбекском языке появится к 2020 году.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Издание "Шедевры русской классики" в 100 томах на узбекском языке планируется подготовить в 2019-2021 годах, работа уже началась. Об этом сообщил представитель Агентства информации и массовых коммуникаций.

"В Узбекистане в 2019-2021 годах будет издано собрание лучших произведений русской классической литературы на узбекском языке "Шедевры русской классики" в 100 томах", - цитирует слова представителя агентства РИА Новости.

В издание будут включены произведения русских писателей и поэтов с начала XIX до конца XX века.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре 2018 года в ходе визита в республику президента РФ Владимира Путина заявил, что в стране будет издано собрание "Шедевры русской классики" в 100 томах на узбекском языке.

Мирзиёев тогда сообщил, что великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

"Оскар-2019": лучшие моменты церемонии
Спецпроект Афган.Online
Казнят и калечат всех без разбора: Афганистан в тисках моджахедов
Статуэтка киноакадемии ОСКАР
Заветная статуэтка: за что вручают "Оскар"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054