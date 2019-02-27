В Узбекистане кинокритики, сценаристы и журналисты объединятся в сообщество

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Узбекистане появится Гильдия киноведов, сценаристов и киножурналистов, пишет Podrobno.uz со ссылкой на известного тележурналиста и киносценариста Бориса Бабаева.

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По словам Бабаева, сообщество займется эффективным развитием узбекского кино.

На его взгляд, если киноэксперты и представители СМИ будут постоянно контролировать кинопроцесс, то на студиях страны станут производить фильмы высокого уровня, которые будут успешны даже за рубежом.

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Он отметил, что большое внимание организация будет уделять защите профессиональных и творческих интересов киноведов, сценаристов и киножурналистов, их интеллектуальной собственности.

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В состав правления гильдии вошли режиссер и кинодраматург Джасур Исхаков, писатель и киновед Айбек Копадзе, киножурналист Аълохон Ходжаев. Организационным секретарем избрана Эльмира Хасанова. Почетными членами организации стали известные киноведы Ханжара Абул-Касымова, Джура Тешабаев, Хамидулла Акбаров. На предстоящем собрании будет утвержден Устав Гильдии.