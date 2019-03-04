"Муж - не ваш господин": Лола Юлдашева жестко ответила читательницам

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Лола Юлдашева в своем блоге в Instagram жестко отреагировала на вопросы читательниц о мужчинах.
По мнению артистки, девушки не должны приносить себя в жертву ради мужчин, которые плохо к ним относятся, а парни должны расти не маменькиными сыночками, а благородными мужчинами.
Певица также заметила, что воспитание сыграло с ними злую шутку, и посоветовала молодым девушкам не повторять ошибок их матерей.
"Вы ответьте себе, в первую очередь, на один простой вопрос. Вы свою жизнь решили отложить до каких времен? Свою ЕДИНСТВЕННУЮ жизнь, подаренную вам Всевышним? Ведь не для того вас обнимала мама, оберегала, не спала ночами, слушая ваше дыхание, чтобы вы сейчас вот так относились к этому дару!? Ваша жизнь - это дар. А вы этот дар растрачиваете, позволяя себя унижать и обманывать. Манипулировать и управлять вами. Вы вещь или прекрасное творение Бога? Девочки, почему же наши мамы с самого детства не научили нас просто ценить и уважать свою жизнь. К чему эти жертвы? Кому они нужны?", - пишет Лола Юлдашева.
Девушка заметила, что муж должен быть для женщины в первую очередь другом и партнером.
"Муж - это не тиран и не диктатор. Не хозяин ваш и господин. Ваш муж - это ваша поддержка, ваш друг, партнер, отец ваших детей, любимый и самый близкий человек, который всегда, слышите, всегда будет считаться с вашим мнением, слышать ваши желания, помогать и поддерживать во всем, так же, как и вы его", - добавила Лола.
В конце артистка написала, что поменять мышление женщин Узбекистана она не сможет и лишь им решать, какую жизнь они заслуживают.
Напомним, что в последнем исследовании Всемирного банка стало известно, что всего шесть стран мира на данный момент пришли к полному гендерному равенству, а Узбекистан, который получил 70,6 балла, обогнали все страны Центральной Азии.
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Ну что ж, доброе утро! Девочки, мне стало так грустно после нашего с вами общения в сторис вчера:( Знаете на какую тему было больше половины ваших вопросов? Что делать если муж меня унижает и не считается со мной? Что делать если я не люблю своего мужа и он ко мне безразличен? Что делать если муж поднимает руку? Что делать если муж изменяет и постоянно врет? Что делать, если муж не разрешает учиться и работать? Что делать? Что делать? Что делать?😔 Мои хорошие, мои дорогие я не психолог и не Далай- лама, чтобы давать советы на такие важные темы, но мне больно читать ваши сообщения. Вы ответьте себе в первую очередь на один простой вопрос. Вы свою жизнь решили отложить до каких времен? Свою ЕДИНСТВЕННУЮ жизнь подаренную вам Всевышним? Ведь не для того вас обнимала мама, оберегала, не спала ночами слушая ваше дыхание, чтобы вы сейчас вот так относились к этому дару!? Ваша жизнь- это дар. А вы этот дар растрачиваете позволяя себя унижать и обманывать. Манипулировать и управлять вами. Вы вещь или прекрасное творение Бога? Девочки, почему же наши мамы с самого детства не научили нас просто ценить и уважать свою жизнь. К чему эти жертвы? Кому они нужны? Наше воспитание сыграло злую шутку со многими из нас. Не повторяйте этих ошибок хотя бы со своими дочерьми. Пусть счастливая и самодостаточная мама станет для них примером. А наши сыновья пусть растут не закомплексованными маменькиными сынками , а благородными мужчинами умеющими любить и уважать женщин. Муж- это не тиран и не диктатор. Не хозяин ваш и господин. Ваш муж это ваша поддержка, ваш друг, партнер, отец ваших детей, любимый и самый близкий человек, который всегда, слышите всегда будет считаться с вашим мнением, слышать ваши желания, помогать и поддерживать во всём, так же ,как и вы его. Я не могу поменять ваше мышление или ваши жизни, избавить вас от страхов и заставить себя ценить, только вам это под силу, и лишь вам решать какую жизнь вы заслуживаете...Простите меня , если позволила себе лишнее...Обняла вас...