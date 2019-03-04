"Муж - не ваш господин": Лола Юлдашева жестко ответила читательницам

По мнению артистки, девушки не должны приносить себя в жертву ради мужчин, которые плохо к ним относятся, а парни должны расти не маменькиными сыночками, а благородными мужчинами.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Лола Юлдашева в своем блоге в Instagram жестко отреагировала на вопросы читательниц о мужчинах.

По мнению артистки, девушки не должны приносить себя в жертву ради мужчин, которые плохо к ним относятся, а парни должны расти не маменькиными сыночками, а благородными мужчинами.

Певица также заметила, что воспитание сыграло с ними злую шутку, и посоветовала молодым девушкам не повторять ошибок их матерей.

© sputnik / Амир Исаев В рейтинге гендерного равенства Узбекистан обошли все страны ЦА

"Вы ответьте себе, в первую очередь, на один простой вопрос. Вы свою жизнь решили отложить до каких времен? Свою ЕДИНСТВЕННУЮ жизнь, подаренную вам Всевышним? Ведь не для того вас обнимала мама, оберегала, не спала ночами, слушая ваше дыхание, чтобы вы сейчас вот так относились к этому дару!? Ваша жизнь - это дар. А вы этот дар растрачиваете, позволяя себя унижать и обманывать. Манипулировать и управлять вами. Вы вещь или прекрасное творение Бога? Девочки, почему же наши мамы с самого детства не научили нас просто ценить и уважать свою жизнь. К чему эти жертвы? Кому они нужны?", - пишет Лола Юлдашева.

Девушка заметила, что муж должен быть для женщины в первую очередь другом и партнером.

"Муж - это не тиран и не диктатор. Не хозяин ваш и господин. Ваш муж - это ваша поддержка, ваш друг, партнер, отец ваших детей, любимый и самый близкий человек, который всегда, слышите, всегда будет считаться с вашим мнением, слышать ваши желания, помогать и поддерживать во всем, так же, как и вы его", - добавила Лола.

В конце артистка написала, что поменять мышление женщин Узбекистана она не сможет и лишь им решать, какую жизнь они заслуживают.

Напомним, что в последнем исследовании Всемирного банка стало известно, что всего шесть стран мира на данный момент пришли к полному гендерному равенству, а Узбекистан, который получил 70,6 балла, обогнали все страны Центральной Азии.