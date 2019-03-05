В Узбекистане появится творческий центр знаменитого ВГИКа

В республику будут привлечены российские педагоги, которые помогут готовить кадры для развития кинопроизводства в стране.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Творческий центр Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) будет открыт в республике. Об этом договорились министр культуры России Владимир Мединский и чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.

"С послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым договорились о создании в республике творческого центра ВГИК и привлечении педагогов, которые помогут готовить кадры для развития кинопроизводства в регионе", - написал Мединский в Twitter.

С послом Узбекистана Б.Асадовым договорились о создании в республике творческого центра ВГИК и привлечении педагогов, которые помогут готовить кадры для развития кинопроизводства в регионе.https://t.co/hJgQGH3MRQ pic.twitter.com/kVB1XpYUuf — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 4 марта 2019 г.

© Sputnik / Григорий Сысоев Филиал ВГИК откроется в Узбекистане в 2020 году

На встрече присутствовали статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, директор департамента кинематографии Ольга Любимова, а также врио директора департамента науки и образования Святослав Голубенко.

По мнению Аллы Маниловой, для начала нужно создать творческий центр ВГИКа в Узбекистане и посмотреть, как он заработает. Затем необходимо привлечь педагогов, выявить талантливых ребят.

Преподавательский состав творческого центра планируется формировать из числа выпускников ВГИКа - граждан Узбекистана.