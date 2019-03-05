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Отснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм.

В Узбекистане появится творческий центр знаменитого ВГИКа

© Sputnik / Владимир Песня
Культура
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В республику будут привлечены российские педагоги, которые помогут готовить кадры для развития кинопроизводства в стране.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Творческий центр Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) будет открыт в республике. Об этом договорились министр культуры России Владимир Мединский и чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.

"С послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым договорились о создании в республике творческого центра ВГИК и привлечении педагогов, которые помогут готовить кадры для развития кинопроизводства в регионе", - написал Мединский в Twitter.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Филиал ВГИК откроется в Узбекистане в 2020 году

На встрече присутствовали статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, директор департамента кинематографии Ольга Любимова, а также врио директора департамента науки и образования Святослав Голубенко.

По мнению Аллы Маниловой, для начала нужно создать творческий центр ВГИКа в Узбекистане и посмотреть, как он заработает. Затем необходимо привлечь педагогов, выявить талантливых ребят.

Преподавательский состав творческого центра планируется формировать из числа выпускников ВГИКа - граждан Узбекистана.

Теги:
Образование, Узбекистан, Россия



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