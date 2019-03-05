Узбекистан впервые приедет на театральный фестиваль стран СНГ

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Студенты и преподаватели Государственного института искусств и культуры Узбекистана примут участие в Театральном фестивале стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс", сообщает пресс-служба российского института.

© Foto : Юрий Полянский Андрис Лиепа стал руководителем труппы в ГАБТе имени Навои

Фестиваль пройдет в Москве с 15 марта по 20 марта. Молодые театралы из Ташкента покажут пантомимический спектакль "Артист".

Кроме того, узбекистанцы поучаствуют в семинарах и мастер-классах.

Также свои постановки представят коллективы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Например, академия из Астаны покажет музыкальный спектакль, основанный на народном эпосе "Хусни-Корлан", молодые артисты из Еревана и Баку представят свои трактовки трагедии Шекспира "Отелло", минчане привезут комедию Н. В. Гоголя "Игроки".

Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры РФ.