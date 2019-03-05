20:45 05 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Участники Театрального фестиваля стран СНГ ГИТИС - мастер-класс.

Узбекистан впервые приедет на театральный фестиваль стран СНГ

© Российский институт театрального искусства
Культура
Получить короткую ссылку
19 0 0

Студенты из Ташкента представят пантомимический спектакль "Артист".

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Студенты и преподаватели Государственного института искусств и культуры Узбекистана примут участие в Театральном фестивале стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс", сообщает пресс-служба российского института.

Андрис Лиепа
© Foto : Юрий Полянский
Андрис Лиепа стал руководителем труппы в ГАБТе имени Навои

Фестиваль пройдет в Москве с 15 марта по 20 марта. Молодые театралы из Ташкента покажут пантомимический спектакль "Артист".

Кроме того, узбекистанцы поучаствуют в семинарах и мастер-классах.

Также свои постановки представят коллективы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Молдовы.  Например, академия из Астаны покажет музыкальный спектакль, основанный на народном эпосе "Хусни-Корлан", молодые артисты из Еревана и Баку представят свои трактовки  трагедии Шекспира "Отелло", минчане привезут комедию Н. В. Гоголя "Игроки".

Фестиваль состоится при поддержке  Министерства культуры РФ.

Теги:
Театр, Ташкент, Москва, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центр для бездомных в Ташкенте
Когда больше некуда идти: как в Ташкенте спасают бездомных
Стильный, красивый, умный: учитель из Перми покорил учеников и соцсети
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054