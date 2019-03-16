Пианист демонической силы: как Бехзод Абдураимов открывает Узбекистан миру

Sputnik, Алексей Стефанов.
Уроженец Ташкента Бехзод Абдураимов - уникальное явление для Узбекистана. Его концерты собирают полные залы в США, Европе, азиатских странах. Он поражает публику безупречным звуком и сумасшедшим драйвом. В России молодого талантливого музыканта даже прозвали "пианистом демонической силы". И в этом корреспондент Sputnik смог убедиться лично, когда во время фотоссесии он устроил настоящий концерт в пустом зале "Зарядья", и играл с таким напором, будто перед ним не два представителя СМИ, а сотни зрителей. На следующий день он блестяще отыграл концерт в "Зарядье".
Возвращение в Ташкент
"Мне не было и шести лет, когда мама усадила меня за фортепиано. Она как преподаватель и научила меня базовым вещам, за что я ей очень благодарен. А потом она отвела меня к первой учительнице – Тамаре Афанасьевне Попович. Год спустя я поступил в Ташкенте в музыкальный академический лицей имени Успенского, и учился у нее. А в 2007 году в 16 лет я переехал в США и стал учиться у знаменитого пианиста Станислава Юденича в Университете Канзас-сити. Он тоже уроженец Ташкента и это было вдвойне приятно. Я благодарен судьбе, что она свела меня с этими педагогами", — сказал Бехзод Абдураимов, когда закончил играть, и спустился в зал.
"Следующие пять-шесть месяцев буду летать на концерты из Ташкента. В августе слетаю на один концерт в Америку, и снова вернусь в столицу Узбекистана — все-таки это моя родина. Сейчас как раз заканчивается ремонт в квартире, где я буду жить", — говорит пианист.
Он с нетерпением ждет, когда снова окажется в Ташкенте. "Как только я приезжаю туда, на меня сразу наваливается столько воспоминаний — о детстве, о школе, о педагоге Тамаре Афанасьевне Попович, которой, к сожалению, с нами уже нет. Это очень дорогие воспоминания. Жаль, что за все эти годы у меня там было всего два концерта".
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Бехзод Абдураимов @behzod_abduraimov с сольным концертом в Концертном зале "Зарядье". Очень интересный и самобытный пианист, зал встал в овациях, браво!!! #филармония #классическаямузыка #Зарядье #фортепиано #пианист #БехзодАбдураимов #сольныйконцерт #музыкант #мусоргский #картинкисвыставки #прогулка #гном #pianist #piano #pianoforte #musician #BehzodAbduraimov #recital #zaryadyehall #zaryadye #classicalmusic #musorgsky #promenade #Gnomus
Не променяв фортепиано на футбол
В Ташкенте Бехзода ждут мама, старшая сестра, бабушка и другие родственники, которые гордятся его успехами. Все четверо детей в семье играли на фортепиано, но только Бехзод и его старшая сестра связали свою жизнь с музыкой. Сестра, кстати, по стопам мамы стала преподавателем.
"Не могу сказать, что я бежал к роялю и самостоятельно занимался по 10 часов. Конечно, нет. Но мама привила нам любовь к музыке – постоянно занималась с учениками, ставила пластинки великих пианистов. Мы слушали Рихтера, Гилельса, Ашкенази, Рахманинова, Ван Клиберна. Тогда не было "ютубов", но это и к лучшему. Честно скажу, как только я слышал грандиозные концерты Чайковского или Рахманинова, меня это так волновало, что сразу хотелось играть", — признается Бехзод Абдураимов.
"Я всегда знал, что начнется серьезная работа, и я продолжу свою учебу. Когда в 16 лет я стал работать со Станиславом Юденичем, наступил совсем новый этап в моей жизни, я активно работал и над музыкальной частью, и над техникой", — поясняет музыкант.
Вернуть Ташкенту славу
По словам Абдураимова, своими выступлениями на сценах разных стран, он тем самым отмечает Узбекистан на карте мира. Если раньше зрители действительно не знали, где находится такая страна, то теперь на Западе происхождение пианиста уже не вызывает удивления.
"Живое исполнение дает совершенно особое восприятие, вызывает у людей эмоции, в отличие от музыки в записи. Даже у людей, которые не имеют к музыке никакого отношения. Они обязательно что-то почувствуют. Поэтому я считаю, что привить любовь к классической музыке можно на концертах. Главное, чтобы исполнение было на уровне", — говорит он.
Оценивая современную музыкальную школу Узбекистана, Абдураимов отметил, что за последние годы уровень упал, и этот факт его очень беспокоит. Тем более что узбекская земля полна талантов. Вопрос в том, как их направить, как учить.
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Last night #moscow 🇷🇺 What an incredible concert hall🤙 Thank you for such warm #welcome #zaryadyehall #recital 🎹 #repost @zaryadyehall Для многих наших слушателей встреча с пианистом БЕХЗОДОМ АБДУРАИМОВЫМ вчера в «Зарядье» стала настоящим открытием. «Изумительный музыкант!», «Невероятно!», «Перевернул душу», – делились впечатлениями зрители после концерта, в котором Бехзод исполнил цикл «Картинки с выставки» Мусоргского, Сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и несколько бисов. 🎹 ⠀ Пока имя молодого пианиста из Ташкента🇺🇿, выпускника Университета в Канзас-сити (класс знаменитого Станислава Юденича) не так известно широкой публике, но критика пишет о нем с восторгом и нежностью, и можно сказать уверенно, что скоро о Бехзоде Абдураимове будут говорить все.💫 ⠀ Кстати, в столицу Бехзод прилетел после серии концертов в США и Европе, а дальше у него по плану концерты в Корее и Австралии.🎼 ⠀ 📸 Фото © Liliya Olkhovaya ⠀ 💬 zaryadyehall.com ⠀ #зарядье #залзарядье #зарядисьмузыкой #зарядиськлассикой