Пианист демонической силы: как Бехзод Абдураимов открывает Узбекистан миру

Sputnik, Алексей Стефанов.

Уроженец Ташкента Бехзод Абдураимов - уникальное явление для Узбекистана. Его концерты собирают полные залы в США, Европе, азиатских странах. Он поражает публику безупречным звуком и сумасшедшим драйвом. В России молодого талантливого музыканта даже прозвали "пианистом демонической силы". И в этом корреспондент Sputnik смог убедиться лично, когда во время фотоссесии он устроил настоящий концерт в пустом зале "Зарядья", и играл с таким напором, будто перед ним не два представителя СМИ, а сотни зрителей. На следующий день он блестяще отыграл концерт в "Зарядье".

Возвращение в Ташкент

"Мне не было и шести лет, когда мама усадила меня за фортепиано. Она как преподаватель и научила меня базовым вещам, за что я ей очень благодарен. А потом она отвела меня к первой учительнице – Тамаре Афанасьевне Попович. Год спустя я поступил в Ташкенте в музыкальный академический лицей имени Успенского, и учился у нее. А в 2007 году в 16 лет я переехал в США и стал учиться у знаменитого пианиста Станислава Юденича в Университете Канзас-сити. Он тоже уроженец Ташкента и это было вдвойне приятно. Я благодарен судьбе, что она свела меня с этими педагогами", — сказал Бехзод Абдураимов, когда закончил играть, и спустился в зал.

Sputnik / Стас Этвеш Пианист Бехзод Абдураимов

Пианист и сейчас большую часть времени живет в Канзас-сити, но его дом – весь мир. В Москву он прилетел после серии концертов в Чикаго, Баден-Бадене, Кельне, после России полетит в Анкару, Лейпциг, Люцерн, города Кореи и Австралии. И так до 13 апреля. Потом Бехзод Абдураимов хочет вернуться в родной Ташкент.

"Следующие пять-шесть месяцев буду летать на концерты из Ташкента. В августе слетаю на один концерт в Америку, и снова вернусь в столицу Узбекистана — все-таки это моя родина. Сейчас как раз заканчивается ремонт в квартире, где я буду жить", — говорит пианист.

Он с нетерпением ждет, когда снова окажется в Ташкенте. "Как только я приезжаю туда, на меня сразу наваливается столько воспоминаний — о детстве, о школе, о педагоге Тамаре Афанасьевне Попович, которой, к сожалению, с нами уже нет. Это очень дорогие воспоминания. Жаль, что за все эти годы у меня там было всего два концерта".

Не променяв фортепиано на футбол

В Ташкенте Бехзода ждут мама, старшая сестра, бабушка и другие родственники, которые гордятся его успехами. Все четверо детей в семье играли на фортепиано, но только Бехзод и его старшая сестра связали свою жизнь с музыкой. Сестра, кстати, по стопам мамы стала преподавателем.

Sputnik / Стас Этвеш Пианист Бехзод Абдураимов

"Не могу сказать, что я бежал к роялю и самостоятельно занимался по 10 часов. Конечно, нет. Но мама привила нам любовь к музыке – постоянно занималась с учениками, ставила пластинки великих пианистов. Мы слушали Рихтера, Гилельса, Ашкенази, Рахманинова, Ван Клиберна. Тогда не было "ютубов", но это и к лучшему. Честно скажу, как только я слышал грандиозные концерты Чайковского или Рахманинова, меня это так волновало, что сразу хотелось играть", — признается Бехзод Абдураимов.

Фото / Шерзод Икрамутдинов Узбекский пианист Бехзод Абдураимов выступит на концерте в Баден-Бадене

Но, конечно, мальчишка хотел играть и с ровесниками во дворе, гонять в футбол, однако мама всегда беспокоилась за его пальцы. Хотя, как говорит пианист, он не был фанатом спортивных игр, и мог легко отказаться от них в пользу занятий фортепиано. И он рад, что именно так все сложилось.

"Я всегда знал, что начнется серьезная работа, и я продолжу свою учебу. Когда в 16 лет я стал работать со Станиславом Юденичем, наступил совсем новый этап в моей жизни, я активно работал и над музыкальной частью, и над техникой", — поясняет музыкант.

Вернуть Ташкенту славу

По словам Абдураимова, своими выступлениями на сценах разных стран, он тем самым отмечает Узбекистан на карте мира. Если раньше зрители действительно не знали, где находится такая страна, то теперь на Западе происхождение пианиста уже не вызывает удивления.

Sputnik / Стас Этвеш Пианист Бехзод Абдураимов

Главная забота для Бехзод — как привлечь на классические концерты молодежь и массового слушателя.

"Живое исполнение дает совершенно особое восприятие, вызывает у людей эмоции, в отличие от музыки в записи. Даже у людей, которые не имеют к музыке никакого отношения. Они обязательно что-то почувствуют. Поэтому я считаю, что привить любовь к классической музыке можно на концертах. Главное, чтобы исполнение было на уровне", — говорит он.

Оценивая современную музыкальную школу Узбекистана, Абдураимов отметил, что за последние годы уровень упал, и этот факт его очень беспокоит. Тем более что узбекская земля полна талантов. Вопрос в том, как их направить, как учить.

"Хочу сделать в Ташкенте ежегодный фестиваль — привозить оркестры, мировых солистов. Интерес к музыке в Узбекистане есть, а выступлений высокого уровня очень мало. А если их нет, у кого тогда учиться молодым талантам? Не в "ютубе" же находить учителей. Так что буду активно работать над этой идеей. Об этом же мне говорил Валерий Абисалович Гергиев, когда приезжал в Ташкент вместе с оркестром Мариинского театра. Моя мечта — сделать родной город культурной столицей Центральной Азии, как это и было в советское время. Я приложу все свои силы, чтобы в Узбекистане рождались таланты", — заключил музыкант.