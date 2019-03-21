У певицы Севары Назархан нашли знаменитых предков

В Коканде сохранилась резиденция Худаярхана, в числе потомков которого известная в Узбекистане и других странах певица Севара Назархан.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В узбекских СМИ распространилась информация о том, что эстрадная певица Севара Назархан является потомком Кокандского хана.

"В Коканде сохранилась резиденция Худаярхана. Комплекс построен в XIX веке, и на сегодняшний день сохранились 19 комнат из 114. Еще одна новость в том, что потомки хана по-прежнему проживают в Узбекистане. Наша любимая певица Севара Назархан тоже является потомком Худаярхана в восьмом поколении", - говорится в сообщении Самаркандской газеты "Зарафшон".

Сейчас в историческом комплексе резиденции Худаярхана планируется провести международный фестиваль ремесленников, идут работы по благоустройству.

Севара Назархан — узбекская поп- и фолк-рок-певица, а также исполнительница традиционной узбекской музыки, композитор. Заслуженная артистка Узбекистана. Родилась в Андижанской области в семье исполнителей узбекской народной музыки. Участвовала в шоу "Голос" и других российских телепроектах.