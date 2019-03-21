Шахзода получила от Филиппа Киркорова специальный приз в Кремле

Известная исполнительница из Узбекистана приняла участие в международном конкурсе музыкального искусства BraVo, выступив на сцене Кремлевского дворца со звездами российской и мировой эстрады.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik, Лев Рыжков. Певица Шахзода из Узбекистана, принимающая участие в церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки, получила из рук Филиппа Киркорова специальный приз, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Король российской эстрады вручил узбекской исполнительнице памятную статуэтку как специальной гостье церемонии в честь расширения географии музыкального конкурса.

"Вы выдающаяся певица Узбекистана", — заявил Киркоров, вручая награду Шахзоде.

Она в свою очередь поблагодарила организаторов, заметив, что тронута таким вниманием. Артистка поздравила всех гостей вечера с праздником Навруз, который 21 марта широко отмечается тюркскими народами.

На торжественном вечере в Кремлевском дворце выступили звезды российской эстрады, а также зарубежные легенды — американский певец Майкл Болтон, Леона Льюис из Великобритании и ирландский рок-музыкант Крис де Бург.

В рамках конкурса BraVo музыкальные эксперты определяют победителей в различных номинациях: "Певица года", "Музыкальное видео года" и "Песня года".