01:37 22 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Вручение музыкальной премии BraVo

Шахзода получила от Филиппа Киркорова специальный приз в Кремле

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
Получить короткую ссылку
50990

Известная исполнительница из Узбекистана приняла участие в международном конкурсе музыкального искусства BraVo, выступив на сцене Кремлевского дворца со звездами российской и мировой эстрады.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik, Лев Рыжков. Певица Шахзода из Узбекистана, принимающая участие в церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки, получила из рук Филиппа Киркорова специальный приз, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Король российской эстрады вручил узбекской исполнительнице памятную статуэтку как специальной гостье церемонии в честь расширения географии музыкального конкурса.

"Вы выдающаяся певица Узбекистана", — заявил Киркоров, вручая награду Шахзоде.

Она в свою очередь поблагодарила организаторов, заметив, что тронута таким вниманием. Артистка поздравила всех гостей вечера с праздником Навруз, который 21 марта широко отмечается тюркскими народами. 

Узбекская певица Шахзода
© Instagram / shahzodasinger
Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля
На торжественном вечере в Кремлевском дворце выступили звезды российской эстрады, а также зарубежные легенды — американский певец Майкл Болтон, Леона Льюис из Великобритании и ирландский рок-музыкант Крис де Бург.

В рамках конкурса BraVo музыкальные эксперты определяют победителей в различных номинациях: "Певица года", "Музыкальное видео года" и "Песня года".

Теги:
Музыка, Узбекистан, Шахзода, Филипп Киркоров



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

От этих фигуристок невозможно оторвать глаз: главные красотки ЧМ-2019
Рole dance на высоте 1500 метров
Акробат танцует на пилоне на высоте 1 500 метров — завораживающее видео
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054