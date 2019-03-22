Умер известный режиссер и киносценарист Рихсивой Мухаммаджонов

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Ташкенте на 79-м году жизни скончался известный киносценарист и режиссер Рихсивой Мухаммаджонов. Об этом сообщила журналист Шоира Хамро на своей странице в Facebook.

Печальную новость также подтвердили в Гильдии киноведов, сценаристов и киножурналистов республики.

"Скорбим... Ушел из жизни замечательный сценарист, автор легендарного фильма "Суюнчи" — Рихсивой Мухаммаджонов... Он навсегда вошел в историю узбекского кинематографа как сценарист, режиссер, как автор и соавтор фильмов из сокровищницы нашего кино — "Суюнчи", "Абдуллажон", "Мальчики в небе" и других... Гильдия выражает свои глубокие соболезнования близким и родственникам нашего глубокоуважаемого коллеги. Светлая память..." — говорится в публикации на странице Гильдии в Facebook.

Рихсивой Мухаммаджонов родился 30 ноября 1940 года. В 1962 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, в 1972 году — высшие курсы сценаристов и режиссёров.

С 1976 года был членом сценарно-редакционной коллегии киностудии "Узбекфильм".

Известность Мухаммаджонову принесли сценарии для фильмов "Абдуллажон", "Суюнчи", "Тангалик болалар", "Чинор остидаги дуэль", "Осмон якин" и "Соткин".