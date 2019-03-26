В Ташкенте пройдет Garage Film Festival

В программу фестиваля вошло пять лент, которые будут представлены широкой аудитории с 14 апреля по 25 мая на площадке Центра современного искусства.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В рамках предоткрытия Центра современного искусства в Ташкенте, Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан и Музей современного искусства "Гараж" проведут кинофестиваль Garage Screen Film Festival, сообщает MyDay.uz.

В программу фестиваля вошло пять лент, которые будут представлены широкой аудитории с 14 апреля по 25 мая на площадке Центра современного искусства.

Кинофильмы повествуют о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также о разных художественных практиках.

​ На кинофестивале будут показаны такие ленты, как "Баския: Взрыв реальности", "Кусама. Бесконечные миры", "Бедные люди. Кабаковы", "Каттелан. Ушел, скоро буду" и "Манифесто" с Кейт Бланшет.