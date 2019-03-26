20:08 26 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Garage Screen Film Festival

В Ташкенте пройдет Garage Film Festival

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
Получить короткую ссылку
710

В программу фестиваля вошло пять лент, которые будут представлены широкой аудитории с 14 апреля по 25 мая на площадке Центра современного искусства.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В рамках предоткрытия Центра современного искусства в Ташкенте, Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан и Музей современного искусства "Гараж" проведут кинофестиваль Garage Screen Film Festival, сообщает MyDay.uz.

В программу фестиваля вошло пять лент, которые будут представлены широкой аудитории с 14 апреля по 25 мая на площадке Центра современного искусства.

Кинофильмы повествуют о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также о разных художественных практиках.

​ На кинофестивале будут показаны такие ленты, как "Баския: Взрыв реальности", "Кусама. Бесконечные миры", "Бедные люди. Кабаковы", "Каттелан. Ушел, скоро буду" и "Манифесто" с Кейт Бланшет. 

Теги:
фильмы, фильм, Кинофестиваль, Кино, Кино, Искусство, искусство, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Разноцветные дни: как проходит фестиваль красок Холи-Мела
Ретривер спасает своего малыша, упавшего с обрыва - трогательное видео
Ретривер спасает своего малыша, упавшего с обрыва - трогательное видео
Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054