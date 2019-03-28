Шахзода: один мой сын хочет стать рэпером, а второй — полицейским

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik, Лев Рыжков. Незадолго до выступления в Кремле корреспондент Sputnik пообщался с Шахзодой о музыке, ролях в кино, особенностях узбекского шоу-бизнеса и мечтах ее сыновей.

Мечты о рэпе и полиции

- Почему вы так редко выступаете в Узбекистане? Многие ваши поклонники по нескольку лет не могут дождаться вашего выступления.

- В действительности я выступаю много и каждый год в концертном зале "Истиклол" даю семидневные концерты. Но в прошлом году взяла паузу, но не отдыхала. Вместо семидневных выступлений в столице я давала концерты по областям. Я побывала в двенадцати областях нашей республики.

- А какой город оказался самым гостеприимным?

- Конечно же, Фергана, где я родилась. Встречают меня земляки тепло. Очень здорово встречали в Андижане. Было очень приятно. Но я люблю всегда возвращаться в Ташкент.

- Вас уже позвали выступить на Humo Arena?

- Да! Я была на открытии Humo. Это грандиозное, очень красивое здание.

Sputnik Узбекская певица Шахзода

- Вы нечасто бываете на больших официальных концертах. Почему?

- Когда я в Ташкенте – с огромным удовольствием участвую. Но, к сожалению, у меня жесткий график, я в постоянных разъездах. Вот сейчас у нас в Ташкенте празднование Навруза. И может возникнуть вопрос: "А почему нет Шахзоды?" А потому, что Шахзода – на премии Bravo! Вот так иногда получается.

- Насколько работа "Узбекконцерта" с его правилами, четкими требования к лицензии соответствуют творческой свободе?

- У меня очень теплые и хорошие отношения с "Узбекконцертом". Я думаю, что у нас артист может очень творчески делать то, что хочет. Что касается ограничений… есть кое-какая цензура на каналах. Но если человек хочет, он может совершенно спокойно разместить свое видео на YouTube. Надо понимать, что у нас – восточная страна, со своим менталитетом, особенностями воспитания. Может быть, несколько лет назад меня бы это и возмущало. Но так как у меня у самой растут дети, то думаю, это все-таки правильно.

- Мой старший сын Салих заканчивает экономический университет имени Плеханова. Но почему-то не хочет работать по своей профессии, а хочет читать рэп. Сам пишет тексты. Но я не очень готова поддерживать его в этом. Мне всегда казалось, что артист - не мужская профессия. Я всегда говорила Салиху: "Пусть это останется твоим хобби".

- А второй сын, Халид, тоже хочет стать певцом?

- Я искренне надеюсь, что не хочет. Он учится в британской школе, уже очень бегло говорит на английском. Чтобы Халид не забывал о родном языке, я взяла няню, которая разговаривает только по-узбекски и не знает русского языка. Так что в пять лет сын в совершенстве владеет тремя языками. Чуть позже, в старших классах, добавится еще один язык.

- А все-таки, кем хочет стать Халид?

- Буквально вчера мы его спрашивали, и ответ очень удивил. Он сказал, что хочет стать полицейским. Не знаю, почему. Иногда он просыпается и говорит: "Называйте меня сегодня королем!". У него каждый день разные идеи.

Шоу-бизнес как школа выживания

- А чем отличается узбекский шоу-бизнес от российского? Есть какие-то фундаментальные отличия?

- Раньше больше внимания обращали на тексты, на смысл. И эти песни остались на долгие годы. В них были смысл и душа. Кое-что из нового мне тоже нравится. Но я не уверена, что эти песни долговечны. В Узбекистане, мне кажется, больше души вкладывают в песню.

- И родителям не стыдно спеть.

- Да. Но я никого не осуждаю. Тем более, что мой сынуля скоро будет читать рэп. И я не знаю, что это будет.

- Но вы, наверное, что-то из его репертуара слушали?

- Да. Но я ничего криминального пока не услышала. Думаю, что все пойдет в правильном направлении. Искренне на это надеюсь.

Sputnik Узбекская певица Шахзода

- Какой бы совет вы дали молодому исполнителю, который только вступает на эту дорогу?

- Я бы сказала, что быть артистом – очень большой труд. Когда видишь красивую картинку по телевизору, не видно, что за ней стоит очень большая работа. Прежде всего, над собой. Шоу-бизнес – это школа выживания. Я почти двадцать лет на сцене, могу поделиться опытом, что-то посоветовать. Но я всегда боюсь обидеть человека. У молодежи много амбиций. Допустим, молодой артист считает, что он – очень крутой исполнитель. И вдруг ему говорят правду: ты еще не дорос! Кто-то в такой ситуации ломается, а кто-то становится сильнее.

В самолет — с книгой, в кино — со смыслом

- А что бы вы посоветовали сделать, чтобы молодые люди больше читали?

- Начинать надо с воспитания в семье. Папа у меня - доктор философских наук, у него была большая библиотека. Он часто заставлял меня читать классику. Но я больше увлекалась психологией.

- У вас остается время для чтения?

- Да, конечно! Я в любое свободное время (которого у меня, как правило, мало) обязательно читаю. Во время перелетов, например.

- Когда ждать следующую вашу роль в кино?

- Я очень скучаю по съемкам. Было время — я снималась во всем подряд. И сейчас я найду время, но только если будет замечательный сценарий.

- Самый любимый фильм, в котором вы снимались?

- Наверное, это фильм "Фатима и Зухра", который принес мне огромную популярность не столько в Узбекистане, сколько на Кавказе. Даже зрители шли на мои концерты не как к певице, а как к героине - Зухре.