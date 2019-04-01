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Показ Ashi Studio в Ташкенте

Роскошь и сложный крой: в Ташкенте прошел показ арабского дизайнера

© MyDay.uz
Культура
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На мероприятие были приглашены звезды узбекской эстрады, инфлюенсеры и местные дизайнеры, а также зарубежные гости, прибывшие с визитом на Неделю моды.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте в рамках мероприятия Uzbekistan Fashion Week прошел показ арабского дизайнера и основателя лейбла Ashi Studio Мохаммада Аши, сообщает MyDay.uz.

Красочный показ прошел в гостинице Hayatt Regency Tashkent.

Показ Ashi Studio в Ташкенте
© Myday.uz
Показ Ashi Studio в Ташкенте

Дизайнер представил свою коллекцию кутюрных платьев: женственные силуэты, роскошь и аристократичность.

Показ Ashi Studio в Ташкенте
© Myday.uz
Показ Ashi Studio в Ташкенте

Вышивка камнями, перья, пышные воланы, рюши, баски и корсеты не оставили равнодушными гостей показа. 

На мероприятие были приглашены звезды узбекской эстрады, инфлюенсеры и местные дизайнеры, а также зарубежные гости, прибывшие с визитом на Неделю моды.

Показ Ashi Studio в Ташкенте
© MyDay.uz
Показ Ashi Studio в Ташкенте
Теги:
стиль, Одежда, Одежда, мода, Мода, мода, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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