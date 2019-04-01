Роскошь и сложный крой: в Ташкенте прошел показ арабского дизайнера

На мероприятие были приглашены звезды узбекской эстрады, инфлюенсеры и местные дизайнеры, а также зарубежные гости, прибывшие с визитом на Неделю моды.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте в рамках мероприятия Uzbekistan Fashion Week прошел показ арабского дизайнера и основателя лейбла Ashi Studio Мохаммада Аши, сообщает MyDay.uz.

Красочный показ прошел в гостинице Hayatt Regency Tashkent.

© Myday.uz Показ Ashi Studio в Ташкенте

Дизайнер представил свою коллекцию кутюрных платьев: женственные силуэты, роскошь и аристократичность.

© Myday.uz Показ Ashi Studio в Ташкенте

Вышивка камнями, перья, пышные воланы, рюши, баски и корсеты не оставили равнодушными гостей показа.

На мероприятие были приглашены звезды узбекской эстрады, инфлюенсеры и местные дизайнеры, а также зарубежные гости, прибывшие с визитом на Неделю моды.