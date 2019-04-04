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В Узбекистане открываются бесплатные курсы киноискусства

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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На бесплатных курсах молодые люди в возрасте до 30 лет могут изучить режиссуру, драматургию, актерское мастерство и операторское дело.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Совет молодых кинематографистов Узбекистана запускает второй сезон образовательного проекта в сфере кинематографа ART HOUSE, сообщает портал "Новости Узбекистана".

На бесплатных курсах молодые люди в возрасте до 30 лет могут изучить режиссуру, драматургию, актерское мастерство и операторское дело. Проект организован при поддержке Союза молодежи, Национального агентства "Узбеккино" и Центра развития кинематографии.

Во втором сезоне на курсах режиссуры и драматургии будут преподавать Али Хамраев, Камара Камалова и Джасур Исхаков. Курсы актерского мастерства набирают Алишер Узаков, Раъно Шодиева и Дильноза Кубаева, операторского дела – Хамидулла Хасанов и Едгор Носиров.

Также открыт набор на курсы грима, работы художника и второго режиссера.

В первом сезоне ART HOUSE, который проходил в 2018 году, приняли участие 59 юношей и девушек.

Теги:
Обучение, фильмы, фильм, Театр, Театр, Драматический театр, Кино, Кино, Узбекистан, Узбекистан



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