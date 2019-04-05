"Все оплачено": как маленький узбек угощал Данелию и Копполу черной икрой

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Георгий Данелия написал несколько книг, в основном биографического содержания. В одном из рассказов - "Маленький узбек" - режиссер красочно описал случай в ресторане, произошедший со звездами кино три десятка лет назад. Фрагмент из книги Данелии "Кот ушел, а улыбка осталась" опубликовал портал "Письма о Ташкенте".
Дело было в разгар Московского кинофестиваля 1979 года, на который приезжал знаменитый Фрэнсис Форд Коппола со своей картиной "Апокалипсис сегодня". Именитому гостю также показали фильм Данелии "Осенний марафон", о котором тот отзывался весьма лестно. Даже удивился, что в СССР пропустили такой сюжет.
Естественно, изначально была установка достойно угостить гостя, но при этом не разориться за один вечер, поэтому Копполе для начала предложили заказать вполне обычный для грузинской кухни ужин.
"Фрэнк, есть два варианта: можно заказать обычный ужин, это примерно та же еда, что ты ел вчера, или простой крестьянский ужин, какой грузинские крестьяне едят каждый вечер", — предложила Софико. Коппола согласился на "простую еду", что подразумевало лобио, зелень, сулугуни, хлеб, а в качестве выпивки семь бутылок водки и тридцать "Боржоми".
Но в планы Данелии и его друзей вмешался неприметный маленький узбек, приятель Аббасова.
— Все? — спросил официант.
— Нет, подожди, — сказал маленький узбек в тюбетейке, — Георгий, знаете, что еще вкусное крестьянское? Сациви. Это вареная курица с орехами, — объяснил он переводчику. Тот перевел.
— Мне не надо, — сказал я.
Софико и Двигубский тоже отказались. Остальные заказали сациви.
Я открыл меню и начал искать, сколько стоит сациви.
— Все? — спросил официант.
— Все, — сказала Софико, — неси.
— Нет, подожди. Софья Михайловна, а знаете, что еще любят грузинские крестьяне? — не унимался маленький узбек. — Грузинские крестьяне любят молодого барашка, зажаренного целиком.
— Сейчас не сезон, уважаемый. Неси то, что уже заказали, — велела Софико официанту.
Никак не ожидавшие такой щедрости от неизвестного гостя Данелия и компания стали нервничать, ведь расплачиваться за угощения пришлось бы им.
Шухрат Аббасов, услышавший в грузинской речи свое имя, лишь пожал плечами.
А маленький узбек все не унимался, вспоминает Данелия. Он настоял на том, чтобы Копполу и его свиту угостили вином "Киндзмараули" — пришлось взять пять бутылок. А затем и вовсе заказал всем по порции черной икры, которую официанты в тот момент несли к соседнему столику.
"Оставлю паспорт, завтра деньги сниму с книжки и расплачусь", — вспоминает автор книги свою реакцию в тот вечер.
Ужин прошел замечательно, пишет Данелия, гости пели, рассказывали интересные истории – в общем, душевно провели время. Но когда с замиранием сердца классик советского кино пошел узнавать счет, то был несколько озадачен.
— Все оплачено, — сказал официант и посмотрел на маленького узбека.
Маленький узбек виновато развел руками и застенчиво улыбнулся.