"Все оплачено": как маленький узбек угощал Данелию и Копполу черной икрой

В Москве на 89-м году жизни скончался режиссер Георгий Данелия – один из классиков советского кинематографа второй половины прошлого столетия. Помимо своих киноработ мастер оставил немало мемуаров, где очень ярко описывал коллег по цеху и происходившие с ними события.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Георгий Данелия написал несколько книг, в основном биографического содержания. В одном из рассказов - "Маленький узбек" - режиссер красочно описал случай в ресторане, произошедший со звездами кино три десятка лет назад. Фрагмент из книги Данелии "Кот ушел, а улыбка осталась" опубликовал портал "Письма о Ташкенте".

Дело было в разгар Московского кинофестиваля 1979 года, на который приезжал знаменитый Фрэнсис Форд Коппола со своей картиной "Апокалипсис сегодня". Именитому гостю также показали фильм Данелии "Осенний марафон", о котором тот отзывался весьма лестно. Даже удивился, что в СССР пропустили такой сюжет.

© Sputnik / Александр Гращенков XI Московский международный кинофестиваль (14 - 28 августа 1979 года). Гость фестиваля американский режиссер Френсис Форд Коппола.

Данелия вместе со своими коллегами по цеху, режиссерами и актерами, хотели пригласить Копполу в ресторан Дома кино, но звезда кинематографа ответил, что уже там ужинал и хотел бы отведать грузинской кухни. Выбор пал на заведение "Иверия". Георгию Данелии и его коллегам пришлось согласиться на это место, однако, учитывая средний счет в этом ресторане, пришлось немало потрудиться, чтобы набрать нужную сумму.

У самого Данелии было 30 рублей, у народной артистки Грузинской ССР Софико Чиаурели нашлось 60 рублей, да еще 190 одолжил узбекский режиссер Шухрат Аббасов. Его тоже пригласили, но он попросил взять с собой одного человека. В итоге компания набралась внушительная – человек пятнадцать, если не больше, вспоминает Данелия в мемуарах.

Естественно, изначально была установка достойно угостить гостя, но при этом не разориться за один вечер, поэтому Копполе для начала предложили заказать вполне обычный для грузинской кухни ужин.

"Фрэнк, есть два варианта: можно заказать обычный ужин, это примерно та же еда, что ты ел вчера, или простой крестьянский ужин, какой грузинские крестьяне едят каждый вечер", — предложила Софико. Коппола согласился на "простую еду", что подразумевало лобио, зелень, сулугуни, хлеб, а в качестве выпивки семь бутылок водки и тридцать "Боржоми".

Но в планы Данелии и его друзей вмешался неприметный маленький узбек, приятель Аббасова.

— Все? — спросил официант.

— Нет, подожди, — сказал маленький узбек в тюбетейке, — Георгий, знаете, что еще вкусное крестьянское? Сациви. Это вареная курица с орехами, — объяснил он переводчику. Тот перевел.

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— Мне не надо, — сказал я.

Софико и Двигубский тоже отказались. Остальные заказали сациви.

Я открыл меню и начал искать, сколько стоит сациви.

— Все? — спросил официант.

— Все, — сказала Софико, — неси.

— Нет, подожди. Софья Михайловна, а знаете, что еще любят грузинские крестьяне? — не унимался маленький узбек. — Грузинские крестьяне любят молодого барашка, зажаренного целиком.

— Сейчас не сезон, уважаемый. Неси то, что уже заказали, — велела Софико официанту.

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Никак не ожидавшие такой щедрости от неизвестного гостя Данелия и компания стали нервничать, ведь расплачиваться за угощения пришлось бы им.

Шухрат Аббасов, услышавший в грузинской речи свое имя, лишь пожал плечами.

А маленький узбек все не унимался, вспоминает Данелия. Он настоял на том, чтобы Копполу и его свиту угостили вином "Киндзмараули" — пришлось взять пять бутылок. А затем и вовсе заказал всем по порции черной икры, которую официанты в тот момент несли к соседнему столику.

"Оставлю паспорт, завтра деньги сниму с книжки и расплачусь", — вспоминает автор книги свою реакцию в тот вечер.

Ужин прошел замечательно, пишет Данелия, гости пели, рассказывали интересные истории – в общем, душевно провели время. Но когда с замиранием сердца классик советского кино пошел узнавать счет, то был несколько озадачен.

— Все оплачено, — сказал официант и посмотрел на маленького узбека.

Маленький узбек виновато развел руками и застенчиво улыбнулся.