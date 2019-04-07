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Высохшее Аральское море в Каракалпакстане - кладбище кораблей

Музыканты из Японии, России и ФРГ приедут в Муйнак на фестиваль "Стихия"

Фото из личного архива Никиты Кобелева
Культура
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Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме Аральского моря.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Фестиваль абстрактной электронной музыки "Стихия" пройдет с 23 по 24 августа в Муйнаке, пишет пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

"По традиции фестиваль пройдет на Кладбище кораблей и будет представлен интернациональным составом диджеев", - уточняется в сообщении.

В Каракалпакстан приедут артисты из Германии, Дании, Японии, Украины, Швеции, Казахстана и России. Также в фестивале будут участвовать отечественные музыканты.

На "Стихии" будут звучать абстрактные мотивы электро и эмбиент, а также жанр техно.

В прошлом году фестиваль посетили около 200 иностранных туристов и более пяти тысяч местных жителей. 

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Теги:
Музыка, Республика Каракалпакстан, Узбекистан



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