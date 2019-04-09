В Ташкенте появятся "кинотеатры на колесах"

Выездной кинотеатр оснащен кинопроектором, колонками, аккумуляторными батареями, ноутбуком/DVD-проигрывателем и прочим оборудованием, необходимым для трансляции видеоматериалов в автономном режиме.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В Узбекистане начали производить "кинотеатры на колесах", сообщает компания Turin Invest Engineering.

Специализированные автомобили разработаны компанией Turin Invest Engineering и предназначены для показа кино в отдаленных районах страны, где нет кинотеатров, сообщает "Узавтосаноат".

Выездной кинотеатр оснащен кинопроектором, колонками, аккумуляторными батареями, ноутбуком/DVD-проигрывателем и прочим оборудованием, необходимым для трансляции видеоматериалов в автономном режиме.

Напомним, Turin Invest Engineering создана при Туринском политехническом университете в Ташкенте и специализируется на реализации инженерных задумок.