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В Ташкенте появятся "кинотеатры на колесах"

© Turin Invest
Культура
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Выездной кинотеатр оснащен кинопроектором, колонками, аккумуляторными батареями, ноутбуком/DVD-проигрывателем и прочим оборудованием, необходимым для трансляции видеоматериалов в автономном режиме.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В Узбекистане начали производить "кинотеатры на колесах", сообщает компания Turin Invest Engineering.

Специализированные автомобили разработаны компанией Turin Invest Engineering и предназначены для показа кино в отдаленных районах страны, где нет кинотеатров, сообщает "Узавтосаноат".

Выездной кинотеатр оснащен кинопроектором, колонками, аккумуляторными батареями, ноутбуком/DVD-проигрывателем и прочим оборудованием, необходимым для трансляции видеоматериалов в автономном режиме.

Напомним, Turin Invest Engineering создана при Туринском политехническом университете в Ташкенте и специализируется на реализации инженерных задумок.

Теги:
Технологии и инновации, Инжиниринг, Кино, Кино, кинотеатр, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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