В Ташкенте появятся "кинотеатры на колесах"

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В Узбекистане начали производить "кинотеатры на колесах", сообщает компания Turin Invest Engineering.
Специализированные автомобили разработаны компанией Turin Invest Engineering и предназначены для показа кино в отдаленных районах страны, где нет кинотеатров, сообщает "Узавтосаноат".
Выездной кинотеатр оснащен кинопроектором, колонками, аккумуляторными батареями, ноутбуком/DVD-проигрывателем и прочим оборудованием, необходимым для трансляции видеоматериалов в автономном режиме.
Напомним, Turin Invest Engineering создана при Туринском политехническом университете в Ташкенте и специализируется на реализации инженерных задумок.