Не имеет аналогов: кадры строительства Центра исламской культуры в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Строительство первого в Центральной Азии Центра исламской цивилизации идет полным ходом, сообщает корреспондент Sputnik.

Строительство нового здания и научного комплекса Центра исламской цивилизации было начато в декабре 2017 года, согласно постановлению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Центр, который не будет иметь аналогов в Центральной Азии, создается для изучения просвещенного ислама и повышения осведомленности населения.

"Важнейшей задачей является доведение до широкой мировой общественности подлинно гуманистической сути ислама - священной религии, призывающей к добру и миру, сохранению истинного человеческого начала", - отмечал Президент в своей речи на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В декабре текущего года строительство должно быть закончено. На его территории также будет открыт музей.

Кроме того, для декоративной отделки здания предполагается доставить натуральные камни из Бразилии, Италии, Германии и других стран. Также проводится отбор витрин, предназначенных для музейных экспонатов, среди производителей из Канады, Германии и США.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Центр исламской цивилизации в Ташкенте



Центр исламской цивилизации будет абсолютно безопасен для посетителей, так как оснащен новейшими технологиями пожарной защиты.