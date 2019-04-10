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Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Не имеет аналогов: кадры строительства Центра исламской культуры в Ташкенте

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Культура
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Sputnik посетил пресс-тур по территории строящегося Центра исламской цивилизации, организованный Международным пресс-клубом в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Строительство первого в Центральной Азии Центра исламской цивилизации идет полным ходом, сообщает корреспондент Sputnik.

Строительство нового здания и научного комплекса Центра исламской цивилизации было начато в декабре 2017 года, согласно постановлению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Центр исламской цивилизации в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Центр, который  не будет иметь аналогов в Центральной Азии, создается для изучения просвещенного ислама и повышения осведомленности населения.
"Важнейшей задачей является доведение до широкой мировой общественности подлинно гуманистической сути ислама - священной религии, призывающей к добру и миру, сохранению истинного человеческого начала", - отмечал Президент в своей речи на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В декабре текущего года  строительство должно быть закончено. На его территории также будет открыт музей.

Кроме того, для декоративной отделки здания предполагается доставить натуральные камни из Бразилии, Италии, Германии и других стран. Также проводится отбор витрин, предназначенных для музейных экспонатов, среди производителей из Канады, Германии и США.

Центр исламской цивилизации в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Центр исламской цивилизации в Ташкенте


Центр исламской цивилизации будет абсолютно безопасен для посетителей, так как оснащен новейшими технологиями пожарной защиты.

Теги:
Ташкент, Строительство, Культура, Ислам



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