Лучшие в бахши: кто вошел в число победителей фестиваля в Термезе

Обладатель гран-при первого Международного музыкального фестиваля искусства народных сказителей Bakhshi International Art Festival - 2019 в Термезе получил приз в размере 7 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Гран-при первого Международного музыкального фестиваля искусства народных сказителей – бахши Bakhshi International Art Festival - 2019 в Термезе и денежную премию в размере 7 тысяч долларов получила Улжан Байбусинова из Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Bakhshi International Art Festival- 2019 проводился 5-10 апреля по личной инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В соответствии с постановлением главы государства, фестиваль будет проводиться раз в два года. Выступление бахши - игра на двухструнной лютне с длинной шейкой (дутаре) с чтением отрывков из дастана (эпоса).

"Второе место на фестивале разделили Илгам Байбулдин из России и исполнители из Азербайджана Ашик Али и Ашик Шамира", - сказал представитель оргкомитета.

В числе победителей также исполнители из Узбекистана и Туркменистана, разделившие первое место, а также автономии Каракалпакстан и Южной Кореи, удостоенные диплома третьей степени.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана В Термезе впервые пройдет фестиваль искусства "Бахши"

Конкурсную программу на фестивале представили 57 исполнителей из 20 стран. Самому старшему участнику - таджикскому бахши Хотам ота Хакимову - 90 лет, самому младшему - Камарул Баихаки Бин Камарул Баисаху из Малайзии - всего девять. Россию на фестивале также представлял исполнитель горлового пения, народный артист Хакасии Вячеслав Кученов.

В 2010 году искусство бахши было включено в список памятников нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Почетными гостями первого фестиваля в Термезе стали руководители сферы культуры стран Центральной Азии и Азербайджана, представители ЮНЕСКО и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO). Освещали мероприятие представители более 200 местных и зарубежных СМИ.