Из белокурой девочки в лысую хайповую звезду: как изменилась внешность Наргиз

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Известная певица узбекского происхождения Наргиз Закирова, покорившая своих фанатов эпатажным внешним видом и необычными нарядами, опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото.
На снимке изображена юная девушка с нежными белокурыми локонами. Признаться, в ней трудно узнать экстравагантную исполнительницу. С фотографии на подписчиков глядит девушка с густыми волосами, у которой нет ни единой татуировки.
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"Когда мне было 18 лет", — написала Наргиз.
Поклонники певицы оставили восхищенные комментарии под публикацией.
"Вы тут такая красивая!!! И сейчас тоже очень красивая!!! Вы всегда и везде красивая!!!", - написал один из пользователей.
А другой пользователь заметил сходство Наргиз в юности с актрисой, которая сыграла Сару Коннор в знаменитом "Терминаторе".
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Наргиз родилась в Ташкенте, в известной в Узбекистане музыкальной семье. В четыре года она впервые выступила на сцене.
В настоящее время Наргиз Закирова является одной из ярких звезд российской эстрады. Она успешно выступила в шоу "Голос" на Первом канале, выйдя в финал.
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Makeup day with my kids🦹🏻♀️ Makeup @coulasaghoull Photography @coulasaghoull Lights @auelauel
С 2014 года Наргиз сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Первого сентября 2016 года состоялась премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем", который произвел фурор среди ее многочисленных фанатов.
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