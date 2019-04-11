Из белокурой девочки в лысую хайповую звезду: как изменилась внешность Наргиз

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Известная певица узбекского происхождения Наргиз Закирова, покорившая своих фанатов эпатажным внешним видом и необычными нарядами, опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото.

На снимке изображена юная девушка с нежными белокурыми локонами. Признаться, в ней трудно узнать экстравагантную исполнительницу. С фотографии на подписчиков глядит девушка с густыми волосами, у которой нет ни единой татуировки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram When I was 18 ...🤨 Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 8 Апр 2019 в 2:50 PDT

"Когда мне было 18 лет", — написала Наргиз.

Поклонники певицы оставили восхищенные комментарии под публикацией.

"Вы тут такая красивая!!! И сейчас тоже очень красивая!!! Вы всегда и везде красивая!!!", - написал один из пользователей.

А другой пользователь заметил сходство Наргиз в юности с актрисой, которая сыграла Сару Коннор в знаменитом "Терминаторе".

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Наргиз родилась в Ташкенте, в известной в Узбекистане музыкальной семье. В четыре года она впервые выступила на сцене.

В настоящее время Наргиз Закирова является одной из ярких звезд российской эстрады. Она успешно выступила в шоу "Голос" на Первом канале, выйдя в финал.

С 2014 года Наргиз сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Первого сентября 2016 года состоялась премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем", который произвел фурор среди ее многочисленных фанатов.

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