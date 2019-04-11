"Узбекский Оскар": кто стал обладателем кинопремии "Олтин Хумо"

В Ташкенте вручили премии в области национальной кинематографии.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Вручение премии "Олтин Хумо" прошло во дворце "Туркистон" в столице Узбекистана, сообщает гильдия киноведов, сценаристов и киножурналистов Узбекистана на своей странице в Facebook.

В номинациях принимали участие фильмы, показанные зрителю в 2017-2018 годах. Председателем жюри стал режисер,заслуженный деятель искусств Узбекистана Юсуп Разыков.

© Facebook Церемония вручения наград кинопремии "Олтин Хумо"

Цель премии — продвижение творчества кинематографистов Узбекистана, их материальная и духовная поддержка, формирование здоровой творческой конкуренции.

© Facebook Церемония вручения наград кинопремии "Олтин Хумо"

Награды между номинантами были распределены следующим образом:

Лучший документальный фильм – "Икки элнинг суюкли фарзанди" "Сын двух народов" (реж.Баходыр Адылов);

Лучший анимационный фильм – "Храбрый поваренок" "Довюрак ошпаз" (реж.Назим Туляходжаев);

Лучшее музыкальное оформление – "Назира", "Эльпарвар" (группа «Омнибус»);

Лучшая операторская работа – "Эльпарвар" (Рустам Мурадов);

Лучшая мужская роль – "Стойкость" "Сабот" (Карим Мирхадиев);

Лучшая женская роль – "Назира" (Муяссар Бердикулова);

Лучший сценарий – "Горячий хлеб" "Иссык нон" (Умид Хамдамов);

Лучшая режиссерская работа – "Стойкость" "Сабот" (Рашид Маликов);

Лучший фильм – "Горячий хлеб" "Иссык нон" (реж: Умид Хамдамов).

Помимо этого, за вклад в развитие узбекской кинематографии особую премию "Олтин Хумо" вручили актерам Бахтиёру Ихтиёрову, Абдурахиму Исмоилову, Хабибулле Файзиеу, Хайрулле Саъдиеву, Камаре Камоловой и известной таджикской актрисе Сайрам Исаевой.

Первую национальную кинопремию "Олтин хумо" организовали и провели Творческое объединение кинематографистов Узбекистана и национальное агентство "Узбеккино", совместно с телеканалом Milliy TV. В конкурсе участвовали полнометражные художественные, документальные и анимационные фильмы, снятые на государственных и негосударственных киностудиях.