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Инсталляция в одном из залов нового музея современного искусства Гараж в Парке Горького.

Первый в Узбекистане Центр современного искусства откроется в 2020 году

© Sputnik / Максим Блинов
Культура
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В здании будущего центра уже проходят творческие выставки.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В 2020 году в Ташкенте откроется первый в Узбекистане Центр современного искусства, учредителем которого выступил Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Активная деятельность нового учреждения начнется уже весной 2019 года. Сегодня, 12 апреля, в здании будущего центра открылась персональная выставка узбекского режиссера и видеохудожника Саодат Исмаиловой "Курган чирак" ("Свет на холме").

Саодат Исмаилова
Sputnik / Дильшода Рахматова
Саодат Исмаилова

Кроме того, 16 и 17 апреля на сцене государственного академического Большого театра имени Алишера Навои Исмаилова представит спектакль "Кирк кыз" ("Сорок девушек").

Публичная программа Центра современного искусства включает в себя лекции по истории музыки, мастер-классы для детей 5-7 лет, разработанные в партнерстве с Московским музеем современного искусства "Гараж".

Garage Screen Film Festival
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Ташкенте пройдет Garage Film Festival

Также в пространстве центра пройдет кинофестиваль Garage Screen Film Festival, который откроется лентой "Маурицио Кателлан: ушел, скоро буду".

Центр будет располагаться в кирпичном здании индустриального стиля 1912 года. Возведение объекта курировал глава строительного ведомства Туркестанского края, архитектор Вильгельм Гейнцельман, которому также принадлежат проекты дворца Романовых, здания телескопа-рефрактора Ташкентской астрономической обсерватории.

Теги:
Искусство, Ташкент, Узбекистан



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