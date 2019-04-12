Первый в Узбекистане Центр современного искусства откроется в 2020 году

В здании будущего центра уже проходят творческие выставки.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В 2020 году в Ташкенте откроется первый в Узбекистане Центр современного искусства, учредителем которого выступил Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Активная деятельность нового учреждения начнется уже весной 2019 года. Сегодня, 12 апреля, в здании будущего центра открылась персональная выставка узбекского режиссера и видеохудожника Саодат Исмаиловой "Курган чирак" ("Свет на холме").

Sputnik / Дильшода Рахматова Саодат Исмаилова

Кроме того, 16 и 17 апреля на сцене государственного академического Большого театра имени Алишера Навои Исмаилова представит спектакль "Кирк кыз" ("Сорок девушек").

Публичная программа Центра современного искусства включает в себя лекции по истории музыки, мастер-классы для детей 5-7 лет, разработанные в партнерстве с Московским музеем современного искусства "Гараж".

© Sputnik / Евгений Одиноков В Ташкенте пройдет Garage Film Festival

Также в пространстве центра пройдет кинофестиваль Garage Screen Film Festival, который откроется лентой "Маурицио Кателлан: ушел, скоро буду".

Центр будет располагаться в кирпичном здании индустриального стиля 1912 года. Возведение объекта курировал глава строительного ведомства Туркестанского края, архитектор Вильгельм Гейнцельман, которому также принадлежат проекты дворца Романовых, здания телескопа-рефрактора Ташкентской астрономической обсерватории.