Звезда проекта "Подиум" Тим Ильясов проведет лекцию в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Историк моды и звезда проекта "Подиум" Тим Ильясов 23 и 24 апреля в честь запуска первого в Ташкенте тренд-бюро Trend bureau проведет лекции о грамотном составлении гардероба, сообщает "Афиша.уз".
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По словам издания, практическая лекция предназначена для персон на руководящих позициях и для тех, кто планирует эти позиции занять.
На занятии рассмотрят дресс-код и стандарты внешнего вида, обсудят каноны, нормы и аномалии делового стиля и отдельным блоком проведут работу с аксессуарами в образе.
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Также будет затронута тема образа в контексте медиа - как выглядеть и позиционировать себя, какие позы, жесты и артикуляцию лучше использовать.
Напомним: Тим Ильясов — преподаватель истории и теории моды в Высшей школе экономики. В разное время его статьи публиковались в изданиях Forbes, Vogue, Сноб, РБК-стиль и других. Кроме того, Тим работает над проектами брендов класса-А, таких, как Van Cleef Arpels, Omega, A. Lange & Söhne, а также ведет проект "Подиум" на телеканале "Пятница".
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