Звезда проекта "Подиум" Тим Ильясов проведет лекцию в Ташкенте

На лекции Тима Ильясова рассмотрят дресс-код и стандарты внешнего вида, обсудят каноны, нормы и аномалии делового стиля и отдельным блоком проведут работу с аксессуарами в образе.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Историк моды и звезда проекта "Подиум" Тим Ильясов 23 и 24 апреля в честь запуска первого в Ташкенте тренд-бюро Trend bureau проведет лекции о грамотном составлении гардероба, сообщает "Афиша.уз".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tim Iliasov (@timiliasov) 7 Мар 2019 в 6:14 PST

По словам издания, практическая лекция предназначена для персон на руководящих позициях и для тех, кто планирует эти позиции занять.

На занятии рассмотрят дресс-код и стандарты внешнего вида, обсудят каноны, нормы и аномалии делового стиля и отдельным блоком проведут работу с аксессуарами в образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tim Iliasov (@timiliasov) 4 Мар 2019 в 8:55 PST

Также будет затронута тема образа в контексте медиа - как выглядеть и позиционировать себя, какие позы, жесты и артикуляцию лучше использовать.

Напомним: Тим Ильясов — преподаватель истории и теории моды в Высшей школе экономики. В разное время его статьи публиковались в изданиях Forbes, Vogue, Сноб, РБК-стиль и других. Кроме того, Тим работает над проектами брендов класса-А, таких, как Van Cleef Arpels, Omega, A. Lange & Söhne, а также ведет проект "Подиум" на телеканале "Пятница".