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Государственный академический большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ)

На "Ташкентскую весну" ждут зарубежных звезд оперы и балета

© Sputnik /
Культура
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В программе фестиваля вошли постановки по произведениям Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Игоря Стравинского, Петра Чайковского и Сулеймана Юдакова.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. На V международный фестиваль оперного и балетного искусства "Тошкент Бахори 2019" ("Ташкентская весна"), который пройдет с 20 апреля по 5 мая, приедут исполнители из России, сообщает Государственный академический Большой театр (ГАБТ) имени Алишера Навои.

Организаторами фестиваля выступили ГАБТ и министерство культуры Узбекистана.

"Фестиваль призван способствовать определению места и роли оперного и балетного искусства Узбекистана в мировом культурном пространстве, стимулированию обмена музыкальными ценностями и достижениями между Востоком и Западом", - говорится в сообщении ГАБТа.

Среди приглашенных звезд - балетная пара Анна Никулина и Руслан Скворцов, прима Большого театра Ирина Долженко, а также ведущий солист "Геликон-оперы" Иван Гынгазов.

В числе зарубежных участников "Ташкентской весны" также балетная труппа Национального театра оперы, танца и драмы Китая, ведущие исполнители из Азербайджана и Казахстана.

Фестиваль откроет опера советского и узбекского композитора Сулеймана Юдакова "Проделки Майсары", в программу также вошли произведения Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Игоря Стравинского. На закрытии покажут балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

 




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