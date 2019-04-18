Умерла актриса Ирина Цывина – вдова Евгения Евстигнеева

Актриса стала третьей женой Евгения Евстигнеева, они прожили шесть лет до его смерти в 1992 году.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Умерла заслуженная артистка России Ирина Цывина — вдова актера Евгения Евстигнеева.

"Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Совсем недавно у себя на страницах она прощалась с Сергеем Юрским, Юлей Началовой, Лешей Булдаковым, а вот теперь не стало и ее — скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой", — написал на своей странице в Instagram актер Станислав Садальский.

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в Минске. Окончила школу-студию МХАТ, служила в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе".

Актриса стала третьей женой актера Евгения Евстигнеева, они прожили шесть лет до его смерти в 1992 году. С 1993 по 2003 год Цывина жила в США.

© Sputnik / Георгий Тер-Ованесов Актер Московского театра "Современник" Евгений Александрович Евстигнеев (1926-1992).

Цывина снималась в сериалах "Кадетство", "Папины дочки", "Полицейский с Рублевки", "Ольга", а также в фильмах "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка".