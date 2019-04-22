В Узбекистане снимут первый хоррор-сериал

О сюжете сериала сейчас известно только то, что Анвар Картаев, учитель актерского мастерства, будет каждую серию выслушивать от своих учеников леденящие душу истории.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. В Ташкенте прошла презентация первого мистического узбекского сериала "Кошмар на отлично", которая по сообщению организаторов должна была стать чуть ли не самым значимым событием в киносфере Узбекистана за последнее время, сообщает "Афиша.уз".

Молодой режиссер сериала - Султанбек Аббасов. В главной роли — Анвар Картаев, известный по фильму "Максад", на вторых ролях — непрофессиональные актеры-подростки с опытом работы моделями.

По словам кастинг-директора, отсутствие опыта не имеет значения, так как у каждого из них есть харизма.

О сюжете сериала сейчас известно только то, что Анвар Картаев, учитель актерского мастерства, будет каждую серию выслушивать от своих учеников леденящие душу истории.

Но это не точно, потому что на данный момент отснята только треть сериала, а первая серия выйдет уже 1 июля.

Композитор сериала — Дони Ильясов, а еще, по словам Султанбека Аббасова, команде в руки попали неизданные саундтреки Акиры Ямаоки, известного своей музыкой к видеоигре Silent Hill. Говорят, что сериал уже точно выйдет на Netflix, что по словам режиссера не является проблемой.

Нынешний промо-ролик, как сказал режиссер, никуда не годится, поэтому если увидите его на страницах сериала в соцсетях — забудьте об этом, как о страшном сне.

Съемки первых 20 серий будут проходить в Ташкенте и Бухаре.

Исторический город так поразил команду, что они решили ввести в сериал героев узбекского фольклора, придумать для них костюмы и таким образом рассказать об узбекской культуре за рубежом.

Как рассказали на конференции, узбекские мотивы будут соседствовать с американскими и японскими городскими легендами.