В Узбекистане открылся традиционный фестиваль искусств

В празднике принимают участие известные художники и ремесленники, мастера, ученые-искусствоведы, педагоги и студенты, учащиеся специализированной школы искусств, а также иностранные гости.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистане открылся Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Церемония прошла в Центральном выставочном зале Академии художеств республики.

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана

Праздник, посвященный Году активных инвестиций и социального развития, продлится еще пять дней. По всей стране пройдут выставки и мастер-классы от выдающихся художников и мастеров своего дела, а также научные конференции, ярмарки, показы мод и концерты.

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана

В рамках мероприятия из года в год диппредставительства других стран представляют культуру и традиции своих народов. В этом году гости увидят работы участники из Казахстана, Ирана, Кувейта, Азербайджана и Латвии.

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана

В частности, мероприятия пройдут в Центральном выставочном зале, Галерее изобразительного искусства, Ташкентском Доме фотографии, Музее искусства миниатюры востока имени Камолиддина Бехзода, конференц-зале Творческого объединения художников Узбекистана, Международном Караван-сарае культуры Икуо Хираямы.