17:28 23 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана

В Узбекистане открылся традиционный фестиваль искусств

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Культура
Получить короткую ссылку
22 0 0

В празднике принимают участие известные художники и ремесленники, мастера, ученые-искусствоведы, педагоги и студенты, учащиеся специализированной школы искусств, а также иностранные гости.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистане открылся Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Церемония прошла в Центральном выставочном зале Академии художеств республики.

Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана

Праздник, посвященный Году активных инвестиций и социального развития, продлится еще пять дней. По всей стране пройдут выставки и мастер-классы от выдающихся художников и мастеров своего дела, а также научные конференции, ярмарки, показы мод и концерты.

Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана

В рамках мероприятия из года в год диппредставительства других стран представляют культуру и традиции своих народов. В этом году гости увидят работы участники из Казахстана, Ирана, Кувейта, Азербайджана и Латвии.

Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Открытие фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана

В частности, мероприятия пройдут в Центральном выставочном зале, Галерее изобразительного искусства, Ташкентском Доме фотографии, Музее искусства миниатюры востока имени Камолиддина Бехзода, конференц-зале Творческого объединения художников Узбекистана, Международном Караван-сарае культуры Икуо Хираямы.

Теги:
Узбекистан, показ мод, Выставка, Культура, фестиваль



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Елена Зеленская
Любовь, стиль и поддержка мужа: что нужно знать о Елене Зеленской
Чиновники спали во время выступления Жээнбекова
Скандал в Кыргызстане: чиновники уснули во время выступления президента
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054