В Узбекистане открылся традиционный фестиваль искусств

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистане открылся Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Церемония прошла в Центральном выставочном зале Академии художеств республики.
Праздник, посвященный Году активных инвестиций и социального развития, продлится еще пять дней. По всей стране пройдут выставки и мастер-классы от выдающихся художников и мастеров своего дела, а также научные конференции, ярмарки, показы мод и концерты.
В рамках мероприятия из года в год диппредставительства других стран представляют культуру и традиции своих народов. В этом году гости увидят работы участники из Казахстана, Ирана, Кувейта, Азербайджана и Латвии.
В частности, мероприятия пройдут в Центральном выставочном зале, Галерее изобразительного искусства, Ташкентском Доме фотографии, Музее искусства миниатюры востока имени Камолиддина Бехзода, конференц-зале Творческого объединения художников Узбекистана, Международном Караван-сарае культуры Икуо Хираямы.