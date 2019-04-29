На концерте Юлдуз Усмановой в Таджикистане произошла необычная ситуация

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Узбекская певица Юлдуз Усманова дала несколько концертов в соседнем Таджикистане.
Видеозаписью с выступления поделилась на своей странице в Instagram популярная таджикская исполнительница Шабнам Сурайё.
Во время концерта Усманова позвала на сцену свою коллегу по цеху, и Сурайё произнесла речь, которая растрогала как саму Усманову, так и всех присутствующих в зале, а также всех фанатов обеих певиц в Сети.
Шабнам призналась, что Усманова для нее является кумиром и примером для подражания. Она назвала узбекскую артистку своим учителем, признавшись, что всегда мечтала хоть немного быть похожей на нее. В конце своей проникновенной речи Сурайё низко поклонилась Юлдуз, выражая тем самым свое уважение и почитание.
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Спасибо моя любимая всеми уважаемая Примадонна за такие тёплые слова. Люблю и уважаю. 🙏❤️👑 @yulduzibragimovnausmonova
Отметим, что концерты состоялись 26, 27 и 28 апреля в трех крупных городах Таджикистана - Душанбе, Худжанде и Бохтаре.
На протяжении долгого времени узбекские певцы не выступали в соседней республике. Однако после потепления отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, после встреч президентов двух государств и восстановления отношений между двумя странами, поездки, в частности, Юлдуз Усмановой в Таджикистан стали регулярными.