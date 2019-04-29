На концерте Юлдуз Усмановой в Таджикистане произошла необычная ситуация

Примадонна узбекской эстрады с блеском выступила в Душанбе, и во время ее концерта популярная таджикская певица Шабнам Сурайё сделала признание, которое растрогало зрителей и поклонников исполнительниц.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Узбекская певица Юлдуз Усманова дала несколько концертов в соседнем Таджикистане.

Видеозаписью с выступления поделилась на своей странице в Instagram популярная таджикская исполнительница Шабнам Сурайё.

Во время концерта Усманова позвала на сцену свою коллегу по цеху, и Сурайё произнесла речь, которая растрогала как саму Усманову, так и всех присутствующих в зале, а также всех фанатов обеих певиц в Сети.

Шабнам призналась, что Усманова для нее является кумиром и примером для подражания. Она назвала узбекскую артистку своим учителем, признавшись, что всегда мечтала хоть немного быть похожей на нее. В конце своей проникновенной речи Сурайё низко поклонилась Юлдуз, выражая тем самым свое уважение и почитание.

Отметим, что концерты состоялись 26, 27 и 28 апреля в трех крупных городах Таджикистана - Душанбе, Худжанде и Бохтаре.

На протяжении долгого времени узбекские певцы не выступали в соседней республике. Однако после потепления отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, после встреч президентов двух государств и восстановления отношений между двумя странами, поездки, в частности, Юлдуз Усмановой в Таджикистан стали регулярными.