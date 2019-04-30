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В продаже по всему миру появилась книга-раскраска о культуре Узбекистана

В продаже по всему миру появилась книга-раскраска о культуре Узбекистана

© Даракчи
Культура
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Книгу уже можно заказать онлайн во всех мировых интернет-магазинах, в том числе и на Amazon.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Фондом Ислама Каримова издана книга-раскраска "Узбекистан. Познание сокровищ культуры через раскраску", сообщает "Даракчи".

Книга была опубликована на английском и французском языках.

По словам издания, цель выпуска данного издания - чтобы читатель через увлекательную игровую форму раскраски познакомился с культурой такой страны как Узбекистан.

Примечательно, что на каждом развороте книги есть изображение объекта культурного наследия с кратким пояснением его исторической значимости.

Это изображение можно попробовать повторить, раскрасив его очертания.

Книгу уже можно заказать онлайн во всех мировых интернет-магазинах, в том числе и на Amazon. Также она будет доступна в книжных магазинах США, Канады, Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии, в странах Ближнего Востока и Азии. 

Теги:
чтение, книга, Культура, Культура, Узбекистан, Узбекистан



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