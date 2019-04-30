В продаже по всему миру появилась книга-раскраска о культуре Узбекистана

Книгу уже можно заказать онлайн во всех мировых интернет-магазинах, в том числе и на Amazon.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Фондом Ислама Каримова издана книга-раскраска "Узбекистан. Познание сокровищ культуры через раскраску", сообщает "Даракчи".

Книга была опубликована на английском и французском языках.

По словам издания, цель выпуска данного издания - чтобы читатель через увлекательную игровую форму раскраски познакомился с культурой такой страны как Узбекистан.

Примечательно, что на каждом развороте книги есть изображение объекта культурного наследия с кратким пояснением его исторической значимости.

Это изображение можно попробовать повторить, раскрасив его очертания.

Книгу уже можно заказать онлайн во всех мировых интернет-магазинах, в том числе и на Amazon. Также она будет доступна в книжных магазинах США, Канады, Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии, в странах Ближнего Востока и Азии.