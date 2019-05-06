Участница "Голос.Дети" Милана Пак представит Узбекистан на "Новой волне"

Милане осталось лишь выступить в финале и победить 30-31 мая на концертах в Ялте.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Ташкентская школьница и полуфиналистка проекта "Голос. Дети" Милана Пак представит Узбекистан на Детской Новой волне в Ялте, сообщает MyDay.

Издание сообщает, что девочка прошла онлайн-кастинг, после чего приехала на полуфинал в Москву.

В финале из 40 участников остались только 12 человек, среди которых Милана Пак.

Финал конкурса пройдет с 30 по 31 мая в Ялте, Крым.

Школьница из Ташкента прошла в основной этап проекта "Голос.Дети" >>

Напомним, Милана учится в музыкальной школе и детской студии хореографии в Ташкенте, увлекается рукоделием, лепит из глины, делает оригами и хочет стать врачом. Она стала победительницей Детского вокального телевизионного конкурса "Юлдузча", который называли узбекским вариантом "Голоса.Дети".

В ходе слепых прослушиваний на проекте "Голос.Дети" школьница исполнила песню Stone Cold американской певицы Деми Ловато. Все судьи были в восторге, а Дима Билан в какой-то момент просто вскочил с места и стал подпевать и пританцовывать вместе с Миланой.

При этом интересно, что в итоге к представительнице Узбекистана, несмотря на то, что и Нюша и Валерий Меладзе всем видом показывали, как они поражены голосом Миланы, повернулся только Дима Билан, причем сделал это уже на второй ноте ее выступления.