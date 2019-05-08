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Композитор Евгений Крылатов

Умер композитор Евгений Крылатов, автор песни "Прекрасное далеко"

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Культура
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Народному артисту России было 85 лет. Даты прощания и похорон станут известны позднее.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Умер известный советский и российский композитор Евгений Крылатов, автор музыки для десятков фильмов и мультфильмов. Ему было 85 лет.

"Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко", — написал телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Twitter.

Даты прощания и похорон станут известны позднее.

Евгений Павлович Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва Пермского края.

За годы творчества он создал множество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения.

Государственный академический Большой театр СССР. Сцена из балета-сказки Евгения Крылатова Цветик-Семицветик. Балетмейстер Ольга Тарасова. Танцуют учащиеся Московского хореографического училища.
© Sputnik / Леон Дубильт
Государственный академический Большой театр СССР. Сцена из балета-сказки Евгения Крылатова "Цветик-Семицветик". Балетмейстер Ольга Тарасова. Танцуют учащиеся Московского хореографического училища.

Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. В их числе — "Лесной олень" (фильм "Ох, уж эта Настя!"), "Прекрасное далеко" ("Гостья из будущего"), "Ольховая сережка" ("И это все о нем"), "Крылатые качели" ("Приключения Электроника"), "Три белых коня" ("Чародеи").

В списке мультфильмов — любимые миллионами "Умка", "Дед Мороз и лето", "Простоквашино".

Крылатов — народный артист России, лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.

Президент России Владимир Путин (слева) и композитор Евгений Крылатов
© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин (слева) и композитор Евгений Крылатов
Теги:
Россия, искусство, музыка, смерть



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