Три узбекских фильма о Великой Отечественной войне, которые стоит увидеть

Фронт был далеко от Узбекистана, но республика в 1941-1945 годах приняла миллионы эвакуированных, поэтому война очень остро переживалась здесь. Общая беда зашла в каждый дом. Эти боль утрат и радость победы находили отражение в военных фильмах советской эпохи.

Sputnik, Лев Рыжков

Кинематографическое наследие советских времен сегодня почти неизвестно. Какие фильмы считать лучшими? Об этом я спросил знаменитого узбекского кинорежиссера Рашида Маликова, который назвал три самых значимых национальных киноленты о войне.

"Я тебя помню": гипнотический эффект памяти

Фильм режиссера Али Хамраева был снят в 1985 году на киностудии «Узбекфильм». Наверное, это самый необычный фильм о войне, который мне вообще доводилось видеть. Даже не потому, что никаких боев в картине не показано. Такие фильмы были, например, "Белорусский вокзал".

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Дело в другом. "Я тебя помню" - это война в восприятии отдельного человека – сына погибшего на фронте солдата. Невероятно личная картина, смелый эксперимент, слом кинематографических канонов.

Картина обладает странным, но очень действенным гипнотическим эффектом. В ней нет сюжета в классическом понимании – лишь цепь случайных встреч, которые оказываются, на самом деле, вовсе не случайными. Это глубочайшее погружение в бездны человеческой души, абсолютно медитативное полотно, где значима каждая деталь.

Стоп-кадр из фильма "Я тебя помню" Стоп-кадр из фильма "Я тебя помню" реж. Али Хамраев 1985 г.

"Фильм основан на реальных событиях, - рассказал режиссер Али Хамраев. – Мой отец погиб на фронте под Вязьмой в 1942 году. Зимой 1973 года я отправился в Смоленскую область, чтобы найти могилу отца. В крохотной деревеньке я ее нашел и взял с собой оттуда пригоршню замерзшей земли. И тогда же я дал клятву снять об этом путешествии кино".

Даже спустя тридцать пять лет после выхода на экраны лента "Я тебя помню" смотрится по-новаторски. К слову, Али Хамраева связывала крепкая дружба с великим итальянским режиссером-реформатором Микеланджело Антониони. И так же, как итальянский классик, Хамраев пересматривал законы жанра.

К слову, узбекский режиссер буквально за день до нашего разговора выложил в фейсбуке фильм о фильме – документальную картину «Я тебя не забыл». Посмотрите, не пожалеете.

"Возвращайся с солнцем": исчезнувшее кино

А вот второго из лучших узбекских фильмов о войне в интернете просто нет. О картине "Возвращайся с солнцем", снятой в 1969 году режиссером Хабибуллой Файзиевым, встречаются только упоминания. Само кино исчезло.

"Действительно, этот фильм невозможно посмотреть, - говорит Али Хамраев. – Точнее, он существует где-то на складе "Узбекфильма", где хранятся сотни картин. Чтобы познакомиться с ним, надо официально обратиться к главе киностудии. Если он даст указание, может быть, вам покажут это кино".

Фильм, как и "Я тебя помню", основан на реальных событиях и рассказывает о герое Советского Союза Кудрате Суюнове, повторившем подвиг Александра Матросова. Показана жизнь героя – простого сельского паренька, его любовь к девушке Мунис, которая уехала из родной деревни учиться в ташкентской консерватории.

РИА Новости В Узбекистане снят фильм об эвакуированных в годы войны

"Конечно, эту ленту никто не запрещал, - говорит Али Хамраев. – Ее просто забыли. Как, к сожалению, и многие другие фильмы. Я просто знаю, что некоторое время назад по телевидению советских фильмов практически не показывали, сейчас его тоже почти не встретить на экранах".

Светлая и пронзительная история заняла всего 72 минуты хронометража и стала режиссерским дебютом Хабибуллы Файзиева. Впоследствии он снял около двадцати художественных и документальных фильмов. Его сын Джаник Файзиев теперь один из самых известных российских продюсеров и режиссеров.

"Это простой и искренний фильм, — говорит Рашид Маликов. – Но именно сегодня надо смотреть такие картины. Просто, чтобы понять, за что воевали и как сражались деды и прадеды".

"Яблоки 41 года": фронтовое роуд-муви

Фильм Равиля Батырова, снятый в также 1969 году и вышедший на экраны в 1970-м, тоже по-хорошему потрясающий. Как в "Балладе о солдате" Григория Чухрая, война здесь остается за кадром, но присутствует в каждом эпизоде.

Сегодня этот фильм могли бы назвать роуд-муви, так как все действие происходит в дороге. В основе картины тоже абсолютно реальная история о пожилых узбекских колхозниках. Они решают помочь своим солдатам, которые отправились на войну за тысячи километров от дома. Они берут несколько ящиков с яблоками и через всю воюющую страну везут на фронт.

В дороге с крестьянами происходят приключения. Но постепенно этим людям, никогда не покидавшим пределы родного кишлака, открывается огромная страна, становится им родной. И война оказывается совсем не такой, как им представлялось в деревне. Узбеков на фронте путешественники так и не находят, и отдают свой драгоценный груз другим солдатам – русским, грузинам. Тоже своим.

История движется от простого к сложному. Незамысловатая на старте, она набирает масштаб. И к финалу перед нами уже историческое полотно.

"Это документ эпохи, — признается Али Хамраев. — Тем и ценен это фильм. Искусство в то время было наивным и правдивым. Это сейчас производится заказной псевдопатриотизм. А тогда трагедия играла в душе у режиссера, у актеров, у автора. Война была недалеко".

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Безусловно, в Узбекистане и о его жителях снято очень много трогательных, пронзительных и искренних фильмов о войне. Чего стоят только легендарный "Ты не сирота" Шухрата Аббасова, картина Загида Сабитова "Генерал Рахимов", "Ленинградцы - дети мои" Дамира Салимова или культовая кинолента "В бой идут одни старики", где роль Ромео сыграл актер Рустам Сагддулаев. Все они по-своему уникальны и заслуживают зрительского внимания. Мы лишь упомянули те, о которых мало кто слышал или помнит. Это ведь тоже памятник Победе и героическому подвигу.