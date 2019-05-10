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Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Instagram
Культура
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На данный момент группа находится в Хиве. Девушка выкладывает сторис, где они обедают, а также снимают верблюдов и задается вопросом, "как пережить такую жару"?

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Знаменитая группа Little Big прибыли в Узбекистан, сообщает жена вокалиста в своем Instagram.

На данный момент группа находится в Хиве. Девушка выкладывает сторис, где они обедают, а также снимают верблюдов и задается вопросом, "как пережить такую жару"?

Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве
Instagram
Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Кстати, в Хиве сейчас 33 градуса тепла - настоящее лето.

Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве
Instagram
Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Напомним, Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb. На прошлой неделе группа обогнала по просмотрам YouTube популярную группу Die Antwoord.

Теги:
Instagram, Instagram, шоу-бизнес, Шоу-бизнес, Хива, Узбекистан, Узбекистан, Музыка



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