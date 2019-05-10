На данный момент группа находится в Хиве. Девушка выкладывает сторис, где они обедают, а также снимают верблюдов и задается вопросом, "как пережить такую жару"?

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Знаменитая группа Little Big прибыли в Узбекистан, сообщает жена вокалиста в своем Instagram.

На данный момент группа находится в Хиве. Девушка выкладывает сторис, где они обедают, а также снимают верблюдов и задается вопросом, "как пережить такую жару"?

Instagram Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Кстати, в Хиве сейчас 33 градуса тепла - настоящее лето.

Instagram Знаменитая группа Little Big отдыхает в Хиве

Напомним, Little Big — российская рейв-группа и одноименный продакшен, известные своими клипами skibidi и lolly bomb. На прошлой неделе группа обогнала по просмотрам YouTube популярную группу Die Antwoord.