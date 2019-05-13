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Открытие Национального павильона Узбекистана на 72-м Каннском международном кинофестивале

Узбекистан открыл свой павильон на 72-м Каннском фестивале

Национальная кинокомиссия Узбекистана
Культура
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Задача делегации Узбекистана – представить возможности узбекского кинотуризма и удобные кинолокации страны, заинтересовать и пригласить известных кинематографистов.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. С 14 по 23 мая на самом известном и крупнейшем кинорынке в мире - Marché Du Film (Festival de Cannes), который проходит на знаменитой набережной Круазет, будет вновь поднят флаг Узбекистана и уже открыт Национальный павильон, сообщили на пресс-конференции, которая прошла в Центре развития кинематографии.

Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале
Национальная кинокомиссия Узбекистана
Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале

В Национальном павильоне будет презентован V международный кинофестиваль PROlogue, который пройдет в Ташкенте в этом году.

Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале
Национальная кинокомиссия Узбекистана
Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале

Кстати, в этом году павильон будет открыт на кинорынке уже во второй раз.

Задача делегации Узбекистана – представить возможности узбекского кинотуризма и удобные кинолокации страны, заинтересовать и пригласить известных кинематографистов для организации съемок своих фильмов в Узбекистане.

Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале
Национальная кинокомиссия Узбекистана
Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале

Также среди целей - привлечь зарубежные кинокомпании для совместного производства фильмов.

Национальный павильон организован во исполнение постановления президента Республики Узбекистан ПП-3880 "О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии" от 24 июля 2018 года.

Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале
Национальная кинокомиссия Узбекистана
Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.

Среди судей четыре женщины: актрисы Эль Фаннинг и Маймуна Н’Диайе, кинематографистки Келли Рейхардт и Аличе Рорвахер, а также четверо мужчин: режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, художник комиксов Энки Биляль, режиссеры Робен Кампийо, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.

Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале
Национальная кинокомиссия Узбекистана
Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале
Теги:
Кинофестиваль, киноиндустрия, Киноиндустрия, кинопремия, кинорежиссер, Кино, Кино, Канны, Узбекистан, Узбекистан



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