Узбекистан открыл свой павильон на 72-м Каннском фестивале

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. С 14 по 23 мая на самом известном и крупнейшем кинорынке в мире - Marché Du Film (Festival de Cannes), который проходит на знаменитой набережной Круазет, будет вновь поднят флаг Узбекистана и уже открыт Национальный павильон, сообщили на пресс-конференции, которая прошла в Центре развития кинематографии.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале

В Национальном павильоне будет презентован V международный кинофестиваль PROlogue, который пройдет в Ташкенте в этом году.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале

Кстати, в этом году павильон будет открыт на кинорынке уже во второй раз.

Задача делегации Узбекистана – представить возможности узбекского кинотуризма и удобные кинолокации страны, заинтересовать и пригласить известных кинематографистов для организации съемок своих фильмов в Узбекистане.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале

Также среди целей - привлечь зарубежные кинокомпании для совместного производства фильмов.

Национальный павильон организован во исполнение постановления президента Республики Узбекистан ПП-3880 "О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии" от 24 июля 2018 года.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Открытие Национального павильона Узбекистана на 72м Каннском международном кинофестивале

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.

Среди судей четыре женщины: актрисы Эль Фаннинг и Маймуна Н’Диайе, кинематографистки Келли Рейхардт и Аличе Рорвахер, а также четверо мужчин: режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, художник комиксов Энки Биляль, режиссеры Робен Кампийо, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.