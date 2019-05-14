Пианистка поделилась с подписчиками снимками, на которых она позирует для журналистов со скульптором и артистом Андреа Бочелли.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Узбекская пианистка Лола Астанова выступила на Венецианском биеннале вместе с Андреа Бочелли на открытии скульптуры художника Лоренцо Куинна "Строительство мостов". Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) 12 Май 2019 в 2:21 PDT

"Некуда идти, кроме как наверх... спустя минуты после выступления у невообразимой скульптуры Лоренцо Куинна, которая теперь красуется на Гранд-Канале Венеции, как напоминание о том, что нас всех объединяет. Это только начало нашей великой коллаборации!", - заявила Лола.

Instagram/Lolaastanova Лола Астанова выступила с Андреа Бочелли на Венецианском биеннале

Также пианистка поделилась с подписчиками снимками, на которых она позирует для журналистов со скульптором и артистом Андреа Бочелли.

Instagram/Lolaastanova Лола Астанова выступила с Андреа Бочелли на Венецианском биеннале

Инсталляция "Строительство мостов" представляет собой шесть пар рук над венецианским каналом и символизирует необходимость преодолевать разногласия, а также стремиться к диалогу и пониманию.