Лола Астанова выступила с Андреа Бочелли на Венецианском биеннале

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Узбекская пианистка Лола Астанова выступила на Венецианском биеннале вместе с Андреа Бочелли на открытии скульптуры художника Лоренцо Куинна "Строительство мостов". Об этом артистка сообщила в своем Instagram.
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"Некуда идти, кроме как наверх... спустя минуты после выступления у невообразимой скульптуры Лоренцо Куинна, которая теперь красуется на Гранд-Канале Венеции, как напоминание о том, что нас всех объединяет. Это только начало нашей великой коллаборации!", - заявила Лола.
Также пианистка поделилась с подписчиками снимками, на которых она позирует для журналистов со скульптором и артистом Андреа Бочелли.
Инсталляция "Строительство мостов" представляет собой шесть пар рук над венецианским каналом и символизирует необходимость преодолевать разногласия, а также стремиться к диалогу и пониманию.