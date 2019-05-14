Умерла народная артистка Узбекистана Яйра Абдуллаева

Почти всю жизнь актриса отдала Национальному академическому театру Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Яйра Абдуллаева скончалась на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Причина смерти и дата похорон не уточняются.

© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана Народная артистка Узбекистана Яйра Абдуллаева.

Яйра Абдуллаева родилась 14 августа 1930 года в Ташкенте. Служила в Национальном театре драмы Узбекистана.

В 1964 году ей было присвоено почетное звание "Народный артист Узбекской ССР". В 2011 году Абдуллаева удостоена ордена "Эл-юрт хурмати". Лауреат почетной премии за вклад в развитие культуры и искусства M&TVA-2010.

© Sputnik / Длугач Народная артистка Узбекской ССР Яйра Абдуллаева в роли Кейт (спектакль Национального театра драмы Узбекистана "Украденная жизнь").

Исполнила роли в таких фильмах, как "Сестры Рахмановы", "Свет и тени", "Ленинградцы — дети мои", "Встретимся на стадионе", "Алпомыш" и других. Вела радиопередачи.