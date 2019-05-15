Автор хита "Медуза" MATRANG выступит в Ташкенте

Концерт автора популярного трека "Медуза" состоится на летней площадке дворца "Туркистан". Стоимость билетов – от 200 000 до 350 000 сумов.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Открытие прошлого года - рэпер MATRANG выступит в Ташкенте 14 июня, сообщает Repost.

Концерт автора популярного трека "Медуза" состоится на летней площадке дворца "Туркистан". Стоимость билетов – от 200 000 до 350 000 сумов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴍ ᴀ ᴛ ʀ ᴀ ɴ ɢ (@matrang_mg) 11 Май 2019 в 5:57 PDT

Артист творческого объединения Gazgolder 23-летний Алан Хадзарагов - обладатель независимой музыкальной премии "Золотая Горгулья" в номинации "лучший соул-проект".

Всероссийская известность пришла к Алану в 2017 году, когда его песня "Медуза" стала одним из главных русскоязычных хитов года. Песня номинировалась на премии Муз-ТВ в номинации "Песня Рунета", но не победила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴍ ᴀ ᴛ ʀ ᴀ ɴ ɢ (@matrang_mg) 1 Май 2019 в 5:28 PDT

С ней же он 7 января 2019 года принял участие в Live Fest URBAN (часть программы фестиваля "Роза Хутор").

После выпуска трека "Медуза" MATRANG получил предложение сразу от десяти лейблов.