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Автор хита Медуза MATRANG выступит в Ташкенте

Автор хита "Медуза" MATRANG выступит в Ташкенте

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Культура
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Концерт автора популярного трека "Медуза" состоится на летней площадке дворца "Туркистан". Стоимость билетов – от 200 000 до 350 000 сумов.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Открытие прошлого года - рэпер MATRANG выступит в Ташкенте 14 июня, сообщает Repost.

Концерт автора популярного трека "Медуза" состоится на летней площадке дворца "Туркистан". Стоимость билетов – от 200 000 до 350 000 сумов.

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Публикация от ᴍ ᴀ ᴛ ʀ ᴀ ɴ ɢ (@matrang_mg)

Артист творческого объединения Gazgolder 23-летний Алан Хадзарагов - обладатель независимой музыкальной премии "Золотая Горгулья" в номинации "лучший соул-проект".

Всероссийская известность пришла к Алану в 2017 году, когда его песня "Медуза" стала одним из главных русскоязычных хитов года. Песня номинировалась на премии Муз-ТВ в номинации "Песня Рунета", но не победила.

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Публикация от ᴍ ᴀ ᴛ ʀ ᴀ ɴ ɢ (@matrang_mg)

С ней же он 7 января 2019 года принял участие в Live Fest URBAN (часть программы фестиваля "Роза Хутор").

После выпуска трека "Медуза" MATRANG получил предложение сразу от десяти лейблов.




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