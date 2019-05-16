Народный писатель Тохир Малик скончался в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Сегодня в столице в возрасте 72 лет ушел из жизни народный писатель Узбекистана Тохир Малик. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Прощание с автором романов "Hikmat afandining o’limi" и "Шайтанат" пройдет сегодня в Ташкенте. Его книги были переведены на многие языки мира. От также работал старшим преподавателем кафедры изучения языков Академии МВД Узбекистана.
Первые свои произведения автор опубликовал в 1960 году, а в дальнейшем стал известен не только в Узбекистане, но и по всему миру. Излюбленные жанры автора - детективы и фантастика.
Романы Тохира Малика "Шайтанат" и "Сўнгги ўқ" даже были экранизированы. Также автор занимался переводами. К примеру, им на узбекский язык была переведена повесть Достоевского "Кроткая".
В 2000 году указом президента Тохиру Малику присвоено звание Народного писателя.