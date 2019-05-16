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Народный писатель Тохир Малик скончался в Ташкенте

© Тохир Малик / Fb
Культура
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Прощание с Тохиром Маликом пройдет сегодня в столице.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Сегодня в столице в возрасте 72 лет ушел из жизни народный писатель Узбекистана Тохир Малик. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Прощание с автором романов "Hikmat afandining o’limi" и "Шайтанат" пройдет сегодня в Ташкенте. Его книги были переведены на многие языки мира. От также работал старшим преподавателем кафедры изучения языков Академии МВД Узбекистана.

Первые свои произведения автор опубликовал в 1960 году, а в дальнейшем стал известен не только в Узбекистане, но и по всему миру. Излюбленные жанры автора - детективы и фантастика.

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Среди его работ: "Фалак" ("Небеса"), "Сомон йўли элчилари" ("Послы Млечного пути"), "Тириклик суви" ("Живая вода") , "Захарли ғубор" ("Ядовитая пыль") "Чорраҳада қолган одамлар" ("Люди на перекрестке дорог"), "Чархпалак" ("Чертово колесо"), "Қалдирғоч" ("Ласточка"), "Бир кўча, бир кеча" ("Одна улица, одна ночь") , "Ов" ("Охота"), "Мурдалар гапирмайдилар" ("Мертвецы не говорят"), "Иблис девори" ("Стена дьявола") и многие другие.

Романы Тохира Малика "Шайтанат" и "Сўнгги ўқ" даже были экранизированы. Также автор занимался переводами. К примеру, им на узбекский язык была переведена повесть Достоевского "Кроткая".

В 2000 году указом президента Тохиру Малику присвоено звание Народного писателя.

Теги:
прощание, смерть, автор, Литература



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