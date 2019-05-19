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Узбекская пианистка Лола Астанова встретилась с Евой Лангорией

Горячий дуэт: узбекистанка Лола Астанова встретилась с Евой Лангорией

© Instagram
Культура
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В своем Instagram девушка выложила множество видео и фотографий, на которых она божественно играет на пианино, позирует с Евой и принимает аплодисменты поклонников.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Узбекская пианистка Лола Астанова посетила Монте-Карло, где выступила на сцене с легендарным артистом Андреа Бочелли и встретилась с голливудской актрисой Евой Лангорией.

Узбекская пианистка Лола Астанова встретилась с Евой Лангорией
© Instagram
Узбекская пианистка Лола Астанова встретилась с Евой Лангорией

В своем Instagram девушка выложила множество видео и фотографий, на которых она божественно играет на пианино, позирует с Евой и принимает аплодисменты поклонников.

Напомним, в начале мая Лола Астанова выступила на Венецианском биеннале вместе с Андреа Бочелли на открытии скульптуры художника Лоренцо Куинна "Строительство мостов". 

"Некуда идти, кроме как наверх... спустя минуты после выступления у невообразимой скульптуры Лоренцо Куинна, которая теперь красуется на Гранд-Канале Венеции, как напоминание о том, что нас всех объединяет. Это только начало нашей великой коллаборации!", - заявила Лола.

Инсталляция "Строительство мостов" представляет собой шесть пар рук над венецианским каналом и символизирует необходимость преодолевать разногласия, а также стремиться к диалогу и пониманию.

Теги:
звезды, знаменитости, шоу-бизнес, классическая музыка, музыка, музыкант, музыканты, пианино, Ева Лонгория



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