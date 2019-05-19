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Выставка Бобура Исмаилова открылась в Москве

Выставка работ Бобура Исмаилова открылась в Москве

© MyDay.uz
Культура
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На выставке популярного художника доступны его новые работы и "темная серия".

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Знаменитый художник Азии Бобур Исмаилов представил свои работы в Корпоративном Университете Сбербанка России, сообщает MyDay.uz.

По словам издания, выставка, на которой представлены работы "темной" серии Исмаилова, доступна только студентам вуза и сотрудникам банка.

Однако турне работ художника продолжится выставкой в галерее госкорпорации Роснано, которая будет открыта для всех желающих с 21 мая.

Напомним, в декабре прошлого года Бобур Исмаилов представил новую серию работ на персональной выставке "Нарративы" в Ташкенте.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Москва, Москва, россия, Россия, Выставка, искусство, художники, художник



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