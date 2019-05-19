Выставка работ Бобура Исмаилова открылась в Москве

На выставке популярного художника доступны его новые работы и "темная серия".

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Знаменитый художник Азии Бобур Исмаилов представил свои работы в Корпоративном Университете Сбербанка России, сообщает MyDay.uz.

По словам издания, выставка, на которой представлены работы "темной" серии Исмаилова, доступна только студентам вуза и сотрудникам банка.

Однако турне работ художника продолжится выставкой в галерее госкорпорации Роснано, которая будет открыта для всех желающих с 21 мая.

Напомним, в декабре прошлого года Бобур Исмаилов представил новую серию работ на персональной выставке "Нарративы" в Ташкенте.