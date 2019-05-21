Дизайнер из Ташкента Женя Ким вошла в список Forbes

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Дизайнер из Ташкента Женя Ким (J.Kim) попала в рейтинг самых влиятельных россиян моложе 30 лет по версии Forbes.

© myday.uz Дизайнер Женя Ким

Марке одежды J.Kim чуть меньше шести лет, но ее бренд уже можно приобрести даже в Нью-Йорке.

"Белая футболка размера XL, старые джинсы, минимум косметики и аккуратно убранные в пучок волосы — повседневный образ Жени Ким, создателя марки одежды J.Kim, подчеркнуто прост по сравнению с той одеждой, которую она создает", - говорится в сообщении.

Молодой дизайнер корейского происхождения переехала из Узбекистана в Москву 18 лет назад. Перед тем как придумать концепцию бренда, в основу которого легли мотивы азиатской культуры, она три года экспериментировала со спортивным и деловым стилями, пытаясь найти собственный. Стремление Ким показать красоту национального костюма сделало ее заметной в fashion-индустрии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 12 Мар 2018 в 12:55 PDT

Училась Женя Ким в колледже имени Карла Фаберже, а стажировалась у Вячеслава Зайцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 2 Окт 2017 в 4:46 PDT

Среди ее профессиональных достижений — номинация на Woolmark Prize, одну из престижных мировых премий в сфере моды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 25 Май 2017 в 10:51 PDT

Также в рейтинг вошли: блогер Настя Ивлеева, клипмейкер Алина Пязок (ее клипы для Feduk, Little Big и ЛСП), певица Монеточка, "Нежный редактор" Татьяна Мингалимова, модель Кристина Грикайте, сооснователь онлайн-школы английского языка Skyeng Георгий Соловьев, футболист Александр Головин и многие другие.

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Российский журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг "30 за 30", в который вошли самые перспективные россияне до 30 лет, добившиеся больших успехов в своих сферах деятельности, причем не только в своей стране, но и за ее пределами.

Рейтинг состоит из 10 категорий: "Предприниматели", "Инвестиции", "Управление", "Музыка и кино", "Мода", "Социальные практики", "Искусство", "Спорт и киберспорт", "Наука и технологии" и "Новые медиа".