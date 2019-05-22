Как проходят XV Виноградовские чтения в Ташкенте

Филологи обсудят роль русского языка в укреплении дружбы между Узбекистаном и Россией, а также проблемы его развития и продвижения.

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В узбекской столице проходят XV Виноградовские чтения, которые ежегодно устраиваются в память о великом русском ученом Викторе Владимировиче Виноградове, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Организатором мероприятия выступило представительство Россотрудничества при поддержке посольства России в Узбекистане. Большое содействие оказал Узбекский государственный университет мировых языков.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Тюрденев: решается вопрос нехватки учителей русского языка в Узбекистане

Перед собравшимися выступил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев. По его словам, русский язык в республике существует не просто "на бумаге", а представляет собой реальный инструмент общения.

Дипломат особо отметил рост числа филиалов российских вузов, а также специализированных центров по изучению русского языка.

"В сентябре здесь откроется филиал моего родного вуза – МГИМО. Давно и успешно здесь функционирует Плехановский университет, МГУ, Университет им. Губкина. Совсем недавно открылся МИСиС, ожидается появление еще ряда филиалов", – сказал Тюрденев.

По его словам, все это очень важно как для сохранения позиций русского языка, так и для расширения сотрудничества между двумя странами.

Руководитель представительства Россотрудничества Виктор Шулика подчеркнул, что русский язык – это общенациональное достояние не только народов России, но и неотъемлемая часть наследия мировой цивилизации.

"В условиях глобализации, необходимость повышения статуса русского языка в мировом сообществе, а также его значения в гуманитарной составляющей международных отношений вполне очевидна. Неоспоримой является важная роль русского языка в духовно-культурной консолидации народов Узбекистана", – заявил Шулика.

Глава Русского культурного центра в Узбекистане Сергей Миронов отметил, что русский язык свободно используется в республике не только в сфере образования, культуры и СМИ, но и выполняет роль языка межгосударственного и межнационального общения.

Он также напомнил, что культурным центром разработана программа по повышению уровня русского языка и грамотности, и что помощь при его изучении будет оказана всем желающим.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Ректор УзГУМЯ рассказал о мерах по развитию русского языка в Узбекистане

Впервые Виноградовские чтения были проведены в Ташкенте в 2005 году и с тех пор стали ежегодной традицией. В мероприятии помимо специалистов-филологов принимают участие представители общественных организаций, научных кругов, творческой интеллигенции и СМИ. За это время чтения превратились в дискуссионную площадку, где не только подводятся итоги научных изысканий за год, но и апробируются новые научные, методические идеи, а также закаляется молодая научная смена.