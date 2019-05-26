Парк-космос и парад цветущих тракторов: грандиозный фестиваль в Намангане

Фестиваль традиционно открылся в городском парке имени Бабура и продлится пять дней. Перед праздником на городских улицах состоялся автомобильный цветочный парад.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В Намангане в 59-й раз стартовал традиционный фестиваль цветов. Грандиозный праздник открылся в парке культуры и отдыха имени Бабура, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В этом празднике цвета и аромата участвуют практически все городские и областные организации, учреждения, демонстрируя свои неповторимые цветущие композиции, исполненные в различных формах — птицы, бабочки, флаги, гербы, логотипы предприятий и товарные знаки разных компаний.

Для своих шедевров цветоводы использую в основном гладиолусы, шафран, розы, тюльпаны, райхон (базилик) и другие растения.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Автомобильный цветочный парад на улица Намангана

Открылся фестиваль грандиозным цветочным парадом, в котором приняли участие около сотни единиц различной спецтехники — от комбайнов и тракторов до обычных авто и мотоциклов, украшенных цветочными композициями. Кавалькада проследовала практически через весь город, давая возможность наманганцам хотя бы частично окунуться в этот прекрасный мир цветочного искусства.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Девушка с букетом на фестивале цветов в Намангане

Фестиваль продлится пять дней. Все желающие смогут по достоинству оценить мастерство местных умельцев-садовников в парке Бабура. Особенно эффектно экспозиция смотрится в вечерние часы, когда каждая композиция и цветущий куст искусно подсвечены, что придает этому пространству совершенно сказочный, даже неземной вид.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Композиции на фестивале цветов в парк Бабура вечером смотрятся особенно эффектно

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Фестиваль цветов в Намангане

Цветочные традиции в Намангане зародились гораздо раньше, чем стал проводиться этот фестиваль Согласно преданию, на рубеже XVIII-XIX веков в эти места приехал из Татарии некий Тукмуллин, которого местные прозвали Тукмуллабой-кори. В Намангане он купил 60 соток земли, построил дом и разбил вокруг него прекрасный сад. Место это расположено на пересечении нынешних улиц Бобуршох и Ташкентской. Прекрасный цветник стал настоящим украшением города, а два поколения потомков Тукмаллина работали в саду у самого наманганского градоначальника.