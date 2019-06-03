Перезапуск Mortal Kombat могут снять в Узбекистане

Ожидается, что некоторые эпизоды нового голливудского блокбастера будут сняты в узбекских городах. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Известный американский кинопродюсер Лоуренс Алан Касанофф прибыл в Узбекистан, чтобы выбрать локации для своего следующего фильма. Об этом сообщает Национальная кинокомиссия республики.

В рамках ознакомления продюсер уже успел посетить Самарканд, Бухару и Ташкент. На протяжении всего съемочного процесса американскую группу будет сопровождать Национальная кинокомиссия Узбекистана.

Национальная кинокомиссия Узбекистана Лоуренс Алан Касанофф в Узбекистане

Именно эта организация отвечает за развитие кинотуризма, оказание содействия зарубежным кинокомпаниям в съемках фильмов на территории республики, а также за продвижение отечественных кинолокаций за пределами страны.

Лоуренс Касанофф известен как основатель франшизы Mortal Kombat и продюсер таких фильмов, как "Терминатор", "Беовульф" и "Лего – звездные войны", а также еще более 200 других. Наряду с известным кинорежиссером Джеймсоном Кэмероном, Касанофф является соучредителем кинокомпании Lightstorm Entertainment – именно она продюсировала известные на весь мир "Титаник" и "Аватар".

Напомним, первый блокбастер по мотивам серии игр Mortal Kombat вышел в 1995 году под названием "Смертельная битва". Вторая часть вышла двумя годами позже – в 1997. Если первый фильм произвел достаточно положительное впечатление и оставил след в истории киноиндустрии, то его сиквел "Смертельная битва 2" был подвержен тотальному разгрому.

В 2011 году студия New Line Cinema объявила о полном перезапуске, однако впоследствии работа над фильмом застопорилась. В 2016 году проект обрел режиссера в лице Джеймса Вана – создателя франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие".

По слухам, премьера ожидается в 2021 году. Фильм не станет продолжать сюжет первых двух частей, а начнет рассказ с чистого листа. Как и прежде, действия развернутся вокруг одноименного турнира, на который сошлись лучшие бойцы.